La firma de moda VAIN transforma los uniformes de McDonald’s en piezas llenas de estilo

Una de las peores cosas acerca de trabajar en un lugar donde se usa uniforme es no solo verte igual que los demás, sino que por los general las piezas son lo más básicas que nos podamos imaginar, y sobre todo, carentes de estilo en todos los aspectos. Justamente con la intención de cambiar esta idea, la marca de moda finlandesa VAIN lanzó recientemente una colección en colaboración con el gigante de comida rápida McDonald’s con la intención de llevar el arte del upcycling al siguiente nivel, utilizando uniformes desechados para crear una nueva cápsula para los trabajadores.

Desarrollada en colaboración con McDonald’s Finlandia, la nueva colección de 27 piezas busca combinar la familiaridad visual de la cadena de comida rápida con elementos inesperados, presentando la estética del restaurante en un contexto totalmente nuevo. De esta manera, tomando el logotipo de McDonald’s junto con su característica paleta de colores rojo y amarillo, la colección muestra estas características a través de vestidos, chaquetas y accesorios.

La colección de VAIN para McDonald’s. Fotografía: VAIN

El director creativo de la marca, Jimi Vain, explicó un poco el proceso de siseño. “Cuando se me presentó por primera vez la idea de un proyecto de moda de ropa de trabajo de McDonald’s, me intrigó de inmediato. Como crecí en una zona rural de Finlandia, no había espacios dedicados a los adolescentes. El McDonald’s local cumplía esa función para nosotros”, cuenta en un comunicado. “Era accesible para cualquiera y tenía un ambiente familiar. Además, era lo más cerca que podíamos estar de la cultura pop global en el norte. En nuestra adolescencia, pasamos muchas tardes y creamos muchos recuerdos en torno al McDonald’s local”, añade.

Además de ofrecer una alternativa visual bastante atractiva para el concepto del uniforme, la colaboración pretende consolidar el estatus ya icónico de la marca dentro de la cultura pop, con la esperanza de respetar las identidades visuales de ambas. Tal como vemos en las piezas, VAIN utiliza materiales existentes para crear nuevas siluetas, y la asociación espera eliminar las connotaciones negativas de los uniformes de trabajo e inyectar un poco de positividad y orgullo en el concepto.

¿Lo mejor de todo? Los 13 looks y las 27 piezas de la colección de VAIN estarán disponibles para los empleados de McDonald’s Finlandia a través de un sorteo interno. Dale un vistazo a toda la colección a continuación.

