La existencia de depredadores de niños en el Metaverso es un peligro, según expertos

Mucho se ha venido diciendo sobre el nuevo Metaverso de Facebook. Perdón, Meta. Algunos dicen que cambiará el futuro de la tecnología, mientras que otros dicen que este futuro se ve muy diferente a un ambiente tan restrictivo como el del ambiente en realidad virtual Horizon Worlds, pero lo cierto es que parece que al menos las mujeres pueden ser violadas por extraños apenas segundos después de entrar. Ahora, expertos dicen que el sitio puede convertirse rápidamente en un paraíso para los depredadores.

En teoría, los niños no pueden entrar en el juego. La nueva aplicación de realidad virtual Horizon Worlds, la primera incursión en el publicitado Metaverso está limitada a adultos mayores de 18 años. En la práctica, sin embargo, los niños más pequeños parecen ser los primeros en adoptarla, y las críticas de Horizon Worlds incluyen docenas de quejas sobre jóvenes, algunos de ellos malhablados y groseros, que arruinan alegremente la experiencia para los adultos. Los expertos afirman que la presencia de niños en el incipiente Metaverso de Meta plantea una preocupación más grave: que al mezclar a los niños con adultos desconocidos en un mundo virtual en gran medida automoderado, la empresa esté creando inadvertidamente un coto de caza para los depredadores sexuales.

Cuando surgen nuevos foros en línea que atraen a los niños, los depredadores sexuales “suelen estar entre los primeros en llegar”, afirma Sarah Gardner, vicepresidenta de asuntos externos de Thorn, una organización tecnológica sin ánimo de lucro que se dedica a proteger a los niños de los abusos sexuales en línea. “Ven un entorno que no está bien protegido y que no tiene sistemas claros de denuncia. Van a ir allí primero para aprovechar que es un terreno seguro para abusar o preparar a los niños”. Una vez que el depredador ha identificado un objetivo, intentará aislar al niño, ganarse su confianza y engatusarlo o sobornarlo para que le envíe imágenes o vídeos de desnudos o incluso se reúna con él en persona.

Es un problema que se ha documentado en aplicaciones sociales como Instagram y Discord junto con juegos como Fortnite y Minecraft, muchos de los cuales han tomado medidas para solucionarlo. Sin embargo, Meta parece haber hecho poco para abordar la posibilidad de que se produzca el grooming específicamente, a pesar de haber invertido enormes cantidades de recursos en el desarrollo del Metaverso. La portavoz de Meta, Kristina Milian, dice que la RV social es un medio emergente y en rápida evolución y que la empresa está averiguando cosas sobre la marcha.

“Seguiremos observando cómo la gente utiliza los dispositivos Quest y cómo se desarrolla el producto para tomar decisiones sobre nuestras políticas de producto”, dijo Milian. “Nuestro objetivo es hacer que Horizon Worlds y Horizon Venues sean seguros, y estamos comprometidos a hacer ese trabajo”. Sin embargo, no respondieron al WaPo a una pregunta sobre si había recibido alguna denuncia de explotación infantil o grooming en Horizon Worlds. Tampoco quiso decir si había tomado alguna medida para proteger a los niños de esas amenazas. Es imposible saber con certeza que un avatar es un niño, pero a juzgar por sus voces y acciones, es difícil no verlos. Para una empresa que está construyendo lo que espera que sea el futuro de la interacción en línea, el hecho de no aplicar un límite de edad en Horizon Worlds parece una señal ominosa.

