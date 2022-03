Kanye West ya no cantará en los Grammys debido a su “preocupante” comportamiento

Después de varios casos de “comportamiento preocupante en Internet”, Kanye West fue excluido de la lista de artistas que actuarán en vivo en la próxima ceremonia de los premios Grammy, según confirmó el representante del músico a Variety este fin de semana. Sin dar más detalles, el equipo del rapero se limitó a confirmar informes de que la Academia de la Grabación “lamentablemente” había retirado a West del cartel de artistas a última hora del 18 de marzo, tras su suspensión temporal en Instagram.

Tal vez no tan casualmente, la suspensión de Instagram de West se debió a un comentario despectivo que hizo sobre Trevor Noah, que también es el anfitrión de los Grammys 2022. Un portavoz de Meta dijo que el post de West violaba las políticas sobre discurso de odio, intimidación y acoso. Sin embargo, antes de que se borrara el post, el presentador del Daily Show habría respondido a West, llamando al artista “una parte indeleble” de su vida y refiriéndose a él como uno de los “pocos artistas” que más le han impactado. “Aprendí a proteger mi creatividad infantil de los pensamientos de los adultos gracias a ti… por eso me rompe el corazón verte así”, escribió en parte Noah, que ya había comentado el “peligro y el dolor” que West podría estar causando a su ex mujer Kim Kardashian y a su nuevo novio Pete Davidson.

Como si eso fuera poco, el comportamiento del rapero también provocó que un grupo de personas lanzara una petición en Change.org con el título Retiren a Kanye de Coachella. “Hemos visto a Kanye acosar, manipular y herir a Kim, a Pete y a otros durante más de un año”, afirma la petición. “Nadie parece querer enfrentarse a él, y a los que lo hacen, también los pone bajo fuego. Últimamente, ha amenazado con hacer daño a otros. Es ridículo que se le permita hacer esto libremente. Coachella (junto con otras marcas que siguen trabajando con él) debería avergonzarse y no debería darle más plataforma”.

A primera hora del domingo, la petición superó las 20.000 firmas. En una actualización, el organizador escribió que “esta petición es mucho más grande que una celebridad y un festival de música”. Añadió: “Vivimos en una cultura que permite que las situaciones de maltrato doméstico no se aborden, no se castiguen y se ignoren. El maltrato doméstico adopta muchas formas, y la mayoría de ellas están tan normalizadas que muchos ni siquiera las consideran maltrato doméstico. El acoso en las redes sociales, la intimidación, el contacto con familiares/amigos, las ‘campañas de desprestigio’ para tratar de desvirtuar la imagen de su ex, la aparición en los lugares de trabajo, etc. Son cosas con las que se enfrentan las mujeres todos los días y la narrativa debe cambiar. Si alguien con una plataforma tan influyente como Kanye West muestra que este comportamiento está bien, va a continuar”.

Efectivamente, parece que la suspensión del performance de West en los Grammys se deben más por la naturaleza incendiaria de los ataques de West contra Davidson (a quien apodó “Skete”), incluido su reciente vídeo musical de Eazy, que parecía mostrar a la estrella de Saturday Night Live secuestrada, atada y enterrada viva. En una captura de pantalla de un mensaje de texto, ya borrado, que West compartió en Instagram, Kardashian escribió que estaba “creando un ambiente peligroso y aterrador”, preocupándose de que “alguien lastimara a Pete”. Trevor Noah también destacó el hecho de que West se ha mostrado abusivo en Instagram contra su ex pareja. “Lo que [Kardashian] está pasando es aterrador de ver y pone de relieve lo que tantas mujeres pasan cuando deciden irse”, dijo Noah, compartiendo también que su padrastro abusivo había disparado a su madre en la cabeza después de su divorcio.

