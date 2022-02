Kanye West dice que no irá a Coachella si Billie Eilish no se disculpa con Travis Scott… por algo que no hizo

Esta semana, Kanye West pareció dar un ultimátum respecto a su próxima actuación en el popular festival californiano de Coachella. ¿El motivo? La percepción de que la cantante Billie Eilish había lanzado recientemente una indirecta al rapero Travis Scott, uno de los amigos más cercanos de Kanye. Si bien recordamos, durante un concierto en Atlanta la semana pasada, Eilish paró un concierto para asegurarse de que un fan que tenía problemas para respirar recibiera atención médica antes de continuar con el espectáculo. Eilish dijo en ese momento: “Espero a que la gente esté bien antes de seguir”.

Ahora, a menos que hayas estado viviendo bajo una roca en los últimos meses, la declaración de Eilish tiene un poco más de peso a la luz de la tragedia de Astroworld que se produjo en noviembre, que dejó 10 personas muertas, entre ellas el niño de nueve años Ezra Blount. Scott, que fue el cerebro detrás del popular festival de conciertos, ha estado lidiando con las consecuencias durante meses, y aún no empiezan los procedimientos legales. Ahora West está exigiendo una disculpa de la artista, o de lo contrario se retirará de Coachella.

Publicidad

“VAMOS BILLIE TE QUEREMOS POR FAVOR DISCÚLPATE CON TRAV Y CON LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS QUE PERDIERON LA VIDA”, dijo West en un post en Instagram el jueves. “NADIE PRETENDÍA QUE ESTO SUCEDIERA TRAV NO TENÍA NI IDEA DE LO QUE ESTABA PASANDO CUANDO ESTABA EN EL ESCENARIO Y ESTABA MUY HERIDO POR LO QUE PASÓ Y SÍ TRAV ESTARÁ CONMIGO EN COACHELLA PERO AHORA NECESITO QUE BILLIE SE DISCULPE ANTES DE ACTUAR”. Bájale a las mayúsculas, Kanye.

La respuesta de Billie. Fotografía: instagram @kanyewest

Eilish ya respondió desde entonces, comentando directamente bajo el post de Ye diciendo: “Literalmente nunca dije nada sobre Travis. Solo estaba ayudando a un fan”. Como si eso fuera podo, la familia de Ezra Blount se pronunció contra West tras sus comentarios sobre Eilish, refiriéndose a ellos como “idiotas” e “hirientes”. En una reciente entrevista, la abuela de Blount, Tericia, explicó: “Creo que es una locura, y odio usar esa palabra, pero creo que es ridículo. Ella se está asegurando de cuidar a los asistentes a su concierto, y creo que es una locura por parte de Kanye dejar que esa demanda salga de su boca. Elogio totalmente a Billie Eilish por tener esa decencia. Creo que lo que hizo fue maravilloso, y me encantaría decirle yo mismo lo brillante e increíble que es por hacerlo”.

Además, parece que el mismísimo Travis Scott respondió a la polémica dándole like al post de Kanye… pero muy pronto quitó el like al recibir comentarios negativos. “La audacia de Travis. Muriendo para salvarse la cara… Sin remordimientos. Que le guste el post demuestra literalmente su falta de sinceridad y su egoísmo”, compartió un usuario de Reddit. Otro opinó: “Travis necesita irse. Las familias todavía están conmovidas por esta tragedia, y darle like a un post diciendo que básicamente no hiciste nada malo es una falta de respeto a las familias de las víctimas. Vete de aquí”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?