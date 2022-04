Joven de 20 años termina hospitalizado luego de sufrir una lesión pulmonar mientras se masturbaba

Un joven de 20 años tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos tras sufrir un extraño accidente mientras se masturbaba. El paciente suizo, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, sufrió una rara lesión pulmonar causada normalmente por el ejercicio riguroso o la tos violenta, lo que nos hace pensar que su sesión de placer autoerótico fue un poco violenta.

El hombre fue hospitalizado durante tres días y pasó una noche en la Unidad de Cuidados Intensivos porque el aire se había escapado de su pulmón y se había alojado en su caja torácica, según el informe del caso publicado en la revista Radiology Case Reports. El paciente llegó por sí mismo a urgencias tras experimentar disnea y dolor en el pecho mientras realizaba el acto en su cama.

Al parecer, cuando llegó al hospital, estaba claro que se había hecho daño, pues tenía hinchazón en el rostro y se oían crujidos desde el cuello hasta los brazos. Los médicos pronto le diagnosticaron un neumomediastino “espontáneo”, es decir, una fuga de aire del pulmón hacia las costillas. El caso es el primero causado por la masturbación, aunque ya se había observado antes durante las relaciones sexuales. En su caso, el aire atrapado se había extendido por todo el cuerpo e incluso había llegado hasta el cráneo. En casos más extremos, el aire atrapado puede provocar un colapso pulmonar.

El paciente fue tratado en el Hospital Cantonal de Winterthur, y los médicos calificaron su caso de “inusual”. Cuando se presentó en el hospital, dijo a los médicos que había experimentado el agudo dolor en el pecho mientras se masturbaba. El paciente negó haber tomado drogas o haber fumado, y confirmó que no había realizado ningún ejercicio extenuante ni había sufrido tos antes de la lesión. Esto llevó a los médicos a calificar el caso de “espontáneo”.

En el informe, los médicos dijeron: “Los factores predisponentes son los antecedentes de tabaquismo, el asma aguda y el consumo de drogas recreativas (especialmente cocaína y heroína). Salvo los antecedentes de asma leve no aguda, no se observaron factores desencadenantes en nuestro paciente. Solo hay unos pocos informes de SPM relacionados con la actividad sexual y no pudimos encontrar ningún caso asociado al autoerotismo, lo que hace que nuestro caso sea inusual”. Por fortuna, el joven fue dado de alta al cuarto día y esperamos que no tenga que volver pasar por algo así.

