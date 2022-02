Jessie Buckley protagoniza el tráiler de “Men”, el regreso de Alex Garland al cine con A24

Es difícil creer que han pasado cuatro años desde que Annihilation de Alex Garland llegó a la gran pantalla por cortesía de A24, pero lo cierto es que desde entonces hemos estado esperando con ansias el próximo proyecto del director, que ha estado ocupado con su exitosa serie Devs, que se estrenó en Hulu en 2020. Ahora, vuelve a la gran pantalla con una flamante película de título sencillo pero críptico, Men. La pregunta es obvia: ¿de qué trata Men y quiénes son los hombres que sugiere el título? Hasta ahora, la única respuesta viene en una sinopsis igualmente críptica:

“Una joven se va de vacaciones en solitario a la campiña inglesa tras la muerte de su ex marido”. No cabe duda de que la presencia de los hombres interrumpe el idilio campestre de la joven, pero en cuanto a cómo en este momento es una incógnita. Jessie Buckley, flamante nominada al Oscar, encabeza el reparto como la mencionada joven. La película también está protagonizada por Rory Kinnear y Paapa Essiedu. Garland rodó Men a principios del año pasado en el Reino Unido con el director de fotografía Rob Hardy, que ha trabajado con él en Ex Machina y Annihilation, así como en Devs. Los músicos Ben Salisbury y Geoff Barrow, que también trabajaron en esos proyectos, vuelven a componer la partitura de la película.

Publicidad

Men llega a los cines el 20 de mayo de 2022 de la mano de A24. Dale un vistazo al tráiler a continuación.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?