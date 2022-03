Jamie Lee Curtis oficiará la boda de su hija trans haciendo cosplay de World of Warcraft

Jamie Lee Curtis va realmente a meterse en el papel para la próxima boda de su hija. La reconocida actriz de la saga Halloween, de 63 años, llevará un disfraz de una serie de videojuegos cuando oficie las nupcias de su hija menor, Ruby, el próximo mes de mayo. Esto se debe a que Ruby tendrá una boda cosplay, así que todos los invitados irán disfrazados de un personaje diferente.

Durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live! esta semana, Curtis dijo que Ruby y su pareja eligieron el disfraz que llevará puesto. “Se llama Jaina Proudmoore”, dijo, admitiendo que no conocía previamente el personaje. “Es de… es un juego. Es una almirante”. Jaina Proudmoore es un personaje de la franquicia World of Warcraft, y es descrita como “la hechicera humana más poderosa viva” por el sitio de fans de World of Warcraft, Wowpedia.

“Es realmente emocionante”, dijo a Kimmel. “Vamos a hacer un bonito picnic en el patio trasero. Estoy muy emocionada porque mis dos hijos se habrán casado en mi patio trasero, lo que me hace llorar”. “Y es más barato, ¿verdad? Es mucho más barato en el patio”, bromeó Kimmel. “Es mucho más significativo, no puedo ni empezar… simplemente olvidando todo el asunto de la ostentación. Ser padre, tener a tus dos hijos casados en tu patio, en tu casa…” Curtis respondió, emocionada.

Ruby es la hija menor de Curtis y su marido, Christopher Guest. A principios de este mes, Curtis escribió un sentido post en sus redes sociales sobre Ruby, que se declaró públicamente como transgénero ante sus padres en el 2020. “Estoy orgullosa y agradecida de ser la madre de una niña trans y estoy enviando apoyo a todas las familias trans de los Estados Unidos que están siendo atacadas en este momento por las legislaturas conservadoras”, escribió en el pie de foto.

Hablando de cómo ve ahora el género de las personas como algo que está en constante evolución y no es fijo, Curtis dice que “ha visto con asombro y orgullo cómo nuestro hijo se convertía en nuestra hija Ruby”. Curtis, que también es madre de la hermana mayor de Ruby, Annie, una instructora de baile de 34 años que ya está casada, también espera seguir añadiendo más personas a su gran familia feliz con la llegada de algunos nietos. ¡Esta es la clase de apoyo que queremos ver de los padres de personas LGBTQI+! Felicidades a Curtis, a Ruby y a toda la familia.

