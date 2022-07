“Interview With The Vampire”: El clásico vampírico de Anne Rice llega en una nueva serie épica con amor, sangre e inmortalidad

Es difícil discutir que la difunta autora Anne Rice ha tenido un gran impacto en la imagen moderna de los vampiros; en lugar de oscuros y espeluznantes ancianos que habitan en castillos, la escritora contribuyó a dar a la cultura popular el vampiro joven y sexy con sus novelas de Lestat de Lioncourt, para bien o para mal. El personaje fue interpretado por Tom Cruise en el largometraje de 1994 Interview WIth The Vampire, en el que también participaron actores como Brad Pitt, Christian Slater, Antonio Banderas y una joven Kirsten Dunst.

Ahora nos llega una nueva adaptación del libro perteneciente a las crónicas vampíricas de Rice, pero esta vez en versión de serie: está protagonizada por Jacob Anderson (Game of Thrones) como Louis de Pointe, el actor australiano Sam Reid (The Newsreader) como el iónico Lestat, y Eric Bogosian (Succession) como Daniel Molloy. Esta es la sinopsis de AMC para la serie: “Interview With The Vampire sigue la épica historia de amor, sangre y los peligros de la inmortalidad de Louis de Pointe, contada al periodista Daniel Molloy”.

Como vemos en el tráiler, la acción se desarrolla en Nueva Orleans a principios del siglo XX, cuando Lestar convierte al joven Louis en vampiro, mientras este lucha por conciliar su nueva naturaleza con su humanidad. Se espera que Reid vuelva a interpretar el papel de Lestat en múltiples proyectos para AMC, ya que se han asegurado los derechos de todos los libros de Rice de Las Crónicas Vampíricas, en los que muchos ven a Lestat como protagonista y antagonista destacado de esas historias. Interview With The Vampire se estrenará el próximo 2 de octubre, y tras ver el tráiler, estamos seguros de que nos va a gustar. Disfruta del adelanto a continuación.

