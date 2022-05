India: Padres demandan a su hijo por 650.000 dólares por falta de nietos

Una pareja india demandó a su hijo, exigiendo que él y su esposa tengan un hijo en el plazo de un año, o que les paguen una indemnización de 50 millones de rupias (equivalente a unos USD $650.000), según informaron medios de comunicación locales. Sanjeev y Sadhana Prasad presentaron una petición en un tribunal de la ciudad de Haridwar, en el estado norteño de Uttarakhand.

“Mi hijo lleva seis años casado, pero todavía no han planeado tener un bebé. Al menos, si tenemos un nieto con el que pasar el tiempo, nuestro dolor se hará soportable”, dijo la pareja en una petición. La indemnización incluiría el coste de un banquete de bodas en un hotel de cinco estrellas, un coche de lujo por valor de USD $80.000, así como el coste de pagar la luna de miel de la pareja en Tailandia.

Desde entonces, la pareja más joven se mudó a otra ciudad y cortó la comunicación con los padres del hijo. “Mi hijo y mi nuera viven en dos ciudades distintas debido a sus trabajos, lo que nos causa un inmenso dolor. Tratamos a nuestra nuera como a nuestra propia hija. A pesar de ello, rara vez se queda con nosotros, lo que aumenta nuestro sufrimiento”, declaró la pareja al periódico The Times of India. Añadieron que estaban dispuestos a ocuparse de la crianza del niño si la nuera no tenía tiempo debido a sus compromisos profesionales.

La petición también mencionaba que la pareja había pagado la formación de su hijo como piloto y había pedido un préstamo para construir una casa. “Tenemos problemas financieros y personales. Hemos exigido [25 millones de rupias] a mi hijo y a mi nuera en nuestra petición”, dijeron. El abogado de la pareja de ancianos, AK Srivastava, informó que el caso “retrata la verdad de la sociedad”: “Invertimos en nuestros hijos, los hacemos capaces de trabajar en buenas empresas. Los hijos deben a sus padres una atención económica básica”.

El caso se verá en el tribunal el 17 de mayo. En la estructura familiar tradicional de la India, es habitual que los hijos casados se queden con sus padres, que suelen contribuir a la crianza de los niños. Las mujeres que se casan en estos hogares suelen tener que ocuparse del hogar y de las tareas de crianza. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez son más las parejas que optan por vivir en un núcleo familiar en el que ambos tienen ingresos. Muchas parejas jóvenes también optan por no tener hijos.

