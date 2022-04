Hijo adoptivo de Die Antwoord, Gabriel “Tokkie” du Preez, acusa a la pareja de abuso físico y sexual y explotación

Gabriel “Tokkie” du Preez, el hijo adoptivo de Yolandi Visser y Ninja, la pareja que conforma el dúo sudafricano Die Antwoord, acusó a ambos de abuso físico y sexual, así como de explotación. Las acusaciones se hicieron durante una entrevista con el director Ben Jay Crossman (que trabajó por muchos años con la banda) y luego con News24. du Preez afirmó que sus padres adoptivos lo utilizaron como esclavo, abusaron de él, le hicieron jugar con una muñeca sexual y le hicieron grooming para que pensara que era el diablo.

“Tokkie” fue adoptado por la pareja, junto con su hermana menor, cuando tenía 9 años. Incluso participó en los vídeos de canciones como I Fink U Freeky o Ugly Boy. “Me adoptaron para ser su esclavo”, dijo. “Me hicieron decir groserías, me hicieron creer que podía enviar gente al infierno. Que traería oscuridad al mundo”. Al parecer, el abuso continuó hasta la adolescencia: “Tenía que levantarme a las 5 de la mañana para poder llevar a los otros niños a la escuela a las 6 de la mañana. Aún sin licencia, yo era quien conducía y hacía de todo”.

Ahora con 20 años, “Tokkie” también afirma que la pareja los obligaba a él y a su hermana a desvestirse frente a Yolandi y Ninja cada vez que les ofrecían ropa nueva, siendo castigados si se negaban. Yolandi también se expuso desnuda al joven en una noche en que estaba borracha cuando este tenía 13 años. “Yolandi me llamó a la habitación, estaba desnuda y vomitando por todas partes. Estaba tumbada con las piernas abiertas como la muñeca (sexual) que tenía en mi habitación. Me llamó a la habitación para que llamara a Ninja al salón”, dijo Tokkie.

“En realidad me estaban preparando, me utilizaban como accesorio, como todo para su ropa, para su merchandise, para sus vídeos musicales, me hicieron promesas que realmente no cumplieron, hay muchas cosas que realmente están pasando”, dijo Tokkie, quien afirmó que lo utilizaron para ser la cara del grupo por su aspecto. Tokkie padece una rara enfermedad de la piel llamada displasia ectodérmica hipohidrótica. En el video, du Preez afirma que Ninja y Yolandi lo abandonaron, le quitaron la ayuda económica, y que no los ha visto en dos años. Ahora está viviendo en Vrededorp, Johannesburgo, con su hermano menor en una casa decrépita que dejó su difunta madre.

Sobre la custodia de su hermana Meisie, dijo: “¿Por qué Ninja quiere ver a mi hermana desnuda? Es tan pequeña. Es bastante extraño, me parece que Ninja quiere tener un rollo pervertido con mi hermana. Cada vez que llama por teléfono a la familia, preguntan si mi hermana está ya embarazada, y eso no va a ocurrir, no si depende de mí”, terminó diciendo. Die Antwoord reaccionó a estas acusaciones a través de su agente, Scumeck Sabottka, con una simple declaración: “No estamos de acuerdo con Tokkie”. Esta no es la primera vez que Die Antwoord se ven envueltos en una polémica. En 2019, la banda fue expulsada de varios festivales después de atacar a Andy Butler de Hercules and Love Affair en lo que se describió como un crimen de odio. Anteriormente, Watkin Tudor Jones (también conocido como Ninja) fue acusado por dos mujeres de abuso sexual.

