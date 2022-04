Grammys 2022: Los 10 mejores momentos de una cálida ceremonia que celebró a Olivia Rodrigo y Jon Batiste

Puede que el cine y la televisión hayan dominado la temporada de premios de este año, pero la música finalmente tuvo su momento en el centro de atención el domingo. Los premios GRAMMY de este año reunieron a algunas de las estrellas más brillantes de la música, como Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Lil Nas X, en la noche más importante de la música. La ceremonia de este año fue también una celebración de la vuelta a la (cuasi) normalidad tras el espectáculo socialmente distanciado del año pasado, y la serie de impresionantes actuaciones arrancó el techo del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Presentada por Trevor Noah, la noche contó con momentos divertidísimos y una serie de increíbles actuaciones de una multitud de artistas de primera fila, como John Legend, H.E.R. y Silk Sonic, que abrieron la ceremonia repleta de estrellas. Silk Sonic dio el pistoletazo de salida al espectáculo con una suave interpretación de 777, de su álbum debut, y, por supuesto, se llevó varios premios por Leave The Door Open. Las reinas del pop Olivia Rodrigo y Billie Eilish trabajaron con innovadoras escenografías en las interpretaciones de sus exitosos singles, mientras BTS y Lil Nas X hicieron vibrar al público con sus números de baile.

Publicidad

Los Grammy también rindieron un emotivo homenaje a la guerra de Ucrania y a las personas que la comunidad musical ha perdido en el último año. Un montaje dedicado al fallecido batería de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, abrió el segmento In Memoriam, que fue seguido por un medley de temas de Stephen Sondheim interpretado por pesos pesados del teatro musical como Rachel Zegler, Cynthia Erivo, Ben Platt y Leslie Odom Jr. Aunque la mayoría de los ganadores eran bastante predecibles (con Silk Sonic, Rodrigo y Foo Fighters obteniendo múltiples premios) la mayor sorpresa de la noche llegó al final, cuando Jon Batiste ganó el Álbum del Año por We Are. Dio un humilde discurso de agradecimiento a sus compañeros nominados y compartió su gratitud por la música. A continuación, los dejamos con algunos de los mejores momentos de la ceremonia.

Las referencias a aquella cachetada

Era inevitable: La bofetada de los Oscars tenía que llegar a los Grammys. El presentador Trevor Noah aludió rápidamente al infame momento de la semana pasada en directo, pero no le dio demasiada importancia, sino que utilizó las propias palabras de Will Smith para promocionar la noche más importante de la música. “Ni siquiera pienses en esto como una entrega de premios. Piensa en esto como un concierto en el que estamos dando premios, ¿de acuerdo?” dijo Noah en su monólogo de apertura. “Vamos a escuchar algo de música. Vamos a bailar. Vamos a cantar. Vamos a mantener los nombres de la gente fuera de nuestras bocas y vamos a dar premios durante toda la noche”. Questlove, cuya victoria en el Oscar al largometraje documental fue eclipsada por la inesperada bofetada de Smith al presentador Chris Rock, también presentó un premio anoche, diciendo: “confío en que ustedes se van a mantener a 150 metros de distancia de mí”.

El performance de Lil Nas X

Lil Nas X puso al público en pie con una interpretación de su éxito Industry Baby junto a Jack Harlow. Entre ese tema, Dead Right Now y Montero, Lil Nas X y un grupo de bailarines de apoyo cambiaron rápidamente de atuendo, desde una capa hasta un top de malla plateado hasta un uniforme de banda de música. Un montaje de sus haters en Twitter y Fox News fue la guinda del pastel.

Publicidad

El momento Versace de Dua Lipa y Megan Thee Stallion

Watch @theestallion & @DUALIPA present at the #GRAMMYs in the same Versace dress and get interrupted by Donatella Versace pic.twitter.com/BLDkqOqaK4 — Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) April 4, 2022

Mientras presentaban el Grammy al mejor artista nuevo, Dua Lipa y Megan Thee Stallion recrearon un momento icónico entre Whitney Houston y Mariah Carey en los MTV Video Music Awards de 1998. La pareja subió al escenario de los Grammy con trajes a juego de Donatella Versace. “¡Me robaste el look!” dijo Megan, antes de que Dua explicara: “Bueno, me dijeron que tenía la exclusiva. Voy a tener que hablar con Donatella”. Siguiendo con el chiste, Donatella Versace se apresuró a subir al escenario y les quitó la falda superior a ambas mujeres, que fue exactamente lo que hicieron Carey y Houston en su momento.

Publicidad

BTS interpretó Butter con la ayuda de Olivia Rodrigo

Las sensaciones del K-pop y nominados BTS volvieron al escenario de los Grammys para interpretar su tema Butter. El grupo actuó en la ceremonia del año pasado a través de una transmisión en directo desde Corea del Sur debido a las restricciones de la COVID-19, pero en esta ocasión, contaron con la ayuda de la ganadora del premio Grammy como Mejor Nueva Artista, cuyo breve momento de acercamiento al cantante del grupo, V, hizo que el ARMY de BTS se pusiera en marcha. Además, se ganaron una ovación de pie.

El presidente de Ucrania envió un saludo especial

See John Legend and Zelensky deliver anti-war message at Grammys with 'Free' – https://t.co/mgsDgTwPuJ pic.twitter.com/4YQkYGO6ro — CNN (@CNN) April 4, 2022

Después de que Volodymyr Zelenskyy no apareciera en los Oscar la semana pasada, la Academia de la Grabación invitó al asediado presidente de Ucrania a dirigirse al público. Y pidió a los espectadores que siguieran escuchando música. Zelenskyy, cuyo país sigue invadido por las tropas rusas, pidió a los artistas asistentes y a los espectadores en casa que “llenen el silencio con su música”. “¿Qué es lo más opuesto a la música? El silencio de las ciudades en ruinas y de la gente asesinada”, dijo. “Nuestros músicos llevan chalecos antibalas en lugar de esmóquines. Cantan a los heridos en los hospitales, incluso a los que no pueden oírlos. Pero la música se abre paso de todos modos”. “Defendemos nuestra libertad de vivir, de amar, de sonar. (…) Llenen el silencio con su música. Llénenlo hoy para contar nuestra historia. Cuenten la verdad sobre esta guerra”.

Tyler, The Creator trolleó a DJ Khaled por Instagram

Tyler, The Creator obtuvo el Grammy al Mejor Álbum de Rap por Call Me If You Get Lost, y aunque no estuvo en la ceremonia para aceptar el premio en persona, se puso en contacto con los fans para celebrarlo a través de Instagram Live. También aprovechó la oportunidad para volver a trollear a su viejo rival DJ Khaled. “En primer lugar, estoy emocionado”, dijo Tyler. “Gracias a [el productor de Call Me If You Get Lost] DJ Drama. Eres jodidamente importante para la música rap… Gracias a todos mis amigos por ser mis animadores. Gracias a todo mi equipo, a toda la plantilla… y [gracias a DJ Khaled]. Sé que estás furioso y enfadado y [dices], ‘¡Uf, nadie escucha ese disco! Estas giras por los estadios que se agotan dicen otra cosa, y si pones tanta energía en algo, quizá todo el mundo esté orgulloso de ti también”.

El hermoso homenaje de Billie Eilish a Taylor Hawkins

Billie Eilish ofreció una de las mejores actuaciones de la noche con una interpretación carismática y llena de rock del tema titular de su álbum Happier Than Ever. Mientras que Eilish y su hermano/productor Finneas actuaron en un set que replicaba el video musical de la canción, la parte más conmovedora de la actuación fue el hermoso homenaje de Eilish al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien murió hace un par de semanas. Con una camiseta de gran tamaño con el rostro de Hawkins, la animada y catártica actuación de Eilish captó la energía que el difunto Hawkins solía encarnar con los Foo Fighters.

Doja Cat y SZA con su discurso atropellado pero lleno de emoción

Las cantantes de Kiss Me More, Doja Cat y SZA, ganaron el premio a la actuación de dúo/grupo pop y pronunciaron un inesperado discurso para celebrar la victoria. Sin embargo, Doja Cat apenas lo hizo porque, según SZA, fue al baño “durante cinco minutos”. “Nunca he ido al baño tan rápido en toda mi vida”, dijo Doja Cat al llegar segunda al escenario. “Gracias a todos, lo aprecio mucho… SZA, lo eres todo para mí. Eres increíble. Eres el epítome del talento, eres una letrista, lo eres todo”. SZA también se ganó el corazón de los espectadores en casa por hacer su camino hacia el escenario con muletas. Lady Gaga, que estaba nominada en la misma categoría, también la ayudó a ajustar la voluminosa cola de su vestido mientras la ganadora llegaba cojeando al escenario con tacones de aguja. Entre bastidores, SZA dijo a los periodistas que “se cayó de la cama el día antes”.

Lady Gaga rinde un sentido homenaje a Tony Bennett

Lady Gaga hizo un performance del tema Love for Sale mientras se unía a una gran banda para lo que se convirtió en un tierno homenaje a su viejo amigo y frecuente colaborador Tony Bennett, que se retiró el año pasado. Bennett, de 95 años, hizo una rara y aparentemente grabada aparición en los Grammy con una breve presentación de Gaga, antes de lanzarle un beso. A partir de ahí, Gaga empezó a cantar Do I Love You, que no era una pregunta sino una declaración de sus sentimientos hacia la leyenda. Mientras cantaba, la pantalla se llenó de innumerables fotos de Gaga y Bennett juntos a lo largo de los años, con Bennett cada vez más viejo mientras los peinados y el color de Gaga cambiaban a su vez. “Te quiero, Tony, te echamos de menos”, dijo Gaga al final de la canción, con un primer plano de su rostro que mostraba signos de lágrimas.

Jon Batiste cerró el espectáculo con un hermoso mensaje

Al recoger el último premio de la noche (el álbum del año por We Are), Jon Batiste pareció desconcertado por su propio éxito mientras se dirigía al escenario. “Saben, de verdad, lo creo de corazón: No existe el mejor músico, el mejor artista, el mejor bailarín, el mejor actor”, dijo . “Las artes creativas son subjetivas, y llegan a la gente en un momento de su vida en el que más lo necesitan. Es como si se hiciera una canción o un álbum y casi tuviera un radar para encontrar a la persona cuando más lo necesita”. Y añadió: “Cada uno de los artistas que fueron nominados en esta categoría, realmente me encantan y he tenido experiencias, experiencias fuera de mi cuerpo con su música. Los honro, y esto es para los verdaderos artistas, los verdaderos músicos. Sigamos adelante. Sé tú. Eso es. ¡Te quiero aunque no te conozca! Buenas noches”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?