“Good Luck To You, Leo Grande”: La comedia sex-positive de Sundance llega con un tráiler lleno de aventura, conexión humana y buen sexo

¿Que si queremos una orden de sexo positivo para todas las edades, incluso para los mayores de 50 años? ¡Sí, por favor! Tras la excelente acogida que tuvo en el Festival de Cine de Sundance a principios de este año, Searchlight Pictures estrenará este verano el filme Good Luck To You, Leo Grande. Esta inteligente dramedia está protagonizada por Emma Thompson, el relativamente nuevo Daryl McCormack (conocido por su trabajo en Peaky Blinders), bajo la dirección de Sophie Hyde.

La película sigue a Nancy Stokes (Thompson), una viuda de 55 años que anhela algo de aventura, conexión humana y algo de sexo… buen sexo. Esta es la sinopsis: “En Good Luck To You, Leo Grande, la ganadora de dos premios de la Academia Emma Thompson (Love, Actually) encarna la franqueza y la aprensión de la profesora jubilada Nancy Stokes, y el recién llegado Daryl McCormack (Peaky Blinders) personifica el carisma y la compasión del trabajador sexual Leo Grande. A medida que Nancy se embarca en un despertar sexual post-matrimonial y Leo recurre a sus habilidades y encanto, juntos encuentran una sorprendente conexión humana”.

La película recibió excelentes críticas en Sundance a principios de este año, así que estaremos atentos a verla cuando se estrene en la plataforma de streaming Hulu el próximo 17 de junio. Dale un vistazo al tráiler a continuación.

