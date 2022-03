“Ghost in the Shell: SAC_2045”: El futuro encuentra su continuación en el tráiler de la segunda temporada

Netflix compartió este fin de semana el tráiler de la segunda temporada de su serie animada Ghost in the Shell: SAC_2045, basado en la serie de manga japonesa de los años 80, Ghost in the Shell, escrita por Masamune Shirow. La serie es la secuela de Stand Alone Complex y su primera temporada está disponible en Netflix desde el hace un par de años. En esta serie, ambientada en el año 2045, “el mundo está en permanente estado de guerra mientras las cuatro naciones más grandes intentan mantener sus economías en marcha después de que una catástrofe destruya todas las formas de moneda. De esta manera, los mercenarios del llamado Departamento 9 de Seguridad Pública se han constituido en el grupo GHOST. Ahora se enfrentan a la aparición de ‘posthumanos’ y a una conspiración. Por lo tanto, la unidad de élite tiene que llevar a cabo misiones cibernéticas secretas”.

En la segunda temporada de Ghost in the Shell: SAC_2045, la Sección 9 se enfrenta a una nueva amenaza para la humanidad. La historia se retoma en el enigmático final de la primera temporada, cuando comienza realmente la batalla entre la Sección 9 y la amenaza posthumana. En lo que esperamos que sea una historia apasionante, se plantea la pregunta definitiva: ¿Son los posthumanos realmente el siguiente paso en la evolución humana, como se ha retratado todo el tiempo en Ghost in the Shell?

Ghost in the Shell: SAC_2045 está dirigida por Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki, con diseño de personajes de Ilya Kuvshinov. Nobuko Toda y Kazuma Jinnouchi se encargan de la música de esta temporada, mientras que Millennium Parade se encarga de los temas de apertura y final de cada episodio. La segunda temporada de Ghost in the Shell: SAC_2045 llega globalmente a Netflix el 23 de mayo de 2022. A continuación, el tráiler.

