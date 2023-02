Fallece Paco Rabanne a los 88 años: 5 cosas que debes saber sobre el innovador diseñador que revolucionó el mundo de la moda

El revolucionario de la moda y fundador de la estética Space Age, Paco Rabanne, falleció hoy viernes en Francia a la edad de 88 años. Un post de Instagram compartido por la marca la mañana de hoy dice así: “La Casa de Paco Rabanne desea honrar a nuestro visionario diseñador y fundador que ha fallecido hoy a la edad de 88 años. Entre las figuras más seminales de la moda del siglo XX, su legado seguirá siendo una fuente constante de inspiración. Estamos agradecidos a Monsieur Rabanne por establecer nuestra herencia vanguardista y definir un futuro de posibilidades ilimitadas”.

Por ahora, la causa de su muerte no se ha hecho pública.

Nacido Francisco Rabaneda Cuervo en 1934 en España, hijo de la costurera jefe de Cristóbal Balenciaga en el País Vasco, el joven Francisco se trasladó a París con su madre cuando el icónico diseñador francés se trasladó a París, abriendo una boutique en 1927. El joven Paco asistió a la École Nationale des Beaux-Arts y estudió arquitectura, al tiempo que ganaba dinero haciendo bocetos para Dior y Givenchy. En 1965 empezó a utilizar el nombre Paco Rabanne, del decía que tenía un significado secreto en egipcio.

Tras aceptar un trabajo con el arquitecto francés Auguste Perret, diseñó joyas para algunas de las casas de moda más emblemáticas de París antes de fundar su propia casa en 1966. Visionario pionero de la estética de la Era Espacial, de la moda experimental y de muchos de los estilos más icónicos de la década de 1960, su actitud rebelde le permitió experimentar sin pudor con la tecnología y con materiales como el metal, el papel y el plástico a lo largo de sus colecciones. Hoy honramos su legado destacando cincocosas que debes conocer sobre el icónico Paco Rabanne.

No tenía miedo a los materiales poco convencionales

Aunque comenzó su carrera en la moda diseñando accesorios para Dior y Balenciaga antes de lanzar su propia marca en 1966, Rabanne tenía una visión un poco futurista y diferente: utilizaba de todo, desde papel y plástico hasta metal afilado para construir sus creaciones. Incluso diseñó una línea entera llamada 12 vestidos indescriptibles en materiales contemporáneos porque eran totalmente indescriptibles aunque parecieran interesantes. Él lo achacaba a que empezó siendo arquitecto. El mundo de la moda fue reconociendo progresivamente su talento y, en 1971, fue admitido como miembro en la prestigiosa institución Chambre Syndicale de la Couture.

Era un místico

Para algunos, Rabanne es menos conocido por su moda y más por su milenaria predicción de que la estación espacial rusa se estrellaría contra París. Muy involucrado en la astrología y el ocultismo, Rabanne se describió en una ocasión como “un poco médium, clarividente”. En una entrevista de 1975 con varias personalidades de la alta sociedad y amigos, anunció: “Siempre he creído en la magia, desde que tenía ocho años. Soy Acuario, por eso estoy en la Tierra, para prever la Tercera Guerra Mundial”. De hecho, su influencia mística en la moda le condujo a varios éxitos, como cuando lanzó la fragancia gótica femenina Black XS, que dijo que incluía “ingredientes de un mítico brebaje de brujas”, y se inspiró en un altercado con un ser fantasmal. Incluso publicó libros sobre su viaje espiritual.

Creó el icónico bolso Le 69

Como ya sabemos, Paco Rabanne empezó como diseñador de accesorios y en 1969, creó un bolso emblemático para su línea que se convirtió en una auténtica sensación; de hecho, fue la primera it bag de la historia de la moda. Se llamaba Le 69 y consistía en una serie de formas de metal, caucho o cuero unidas por anillas metálicas.

Diseñó innumerables creaciones para el cine

Paco Rabanne siempre tuvo una estrecha relación con el mundo del cine. Confeccionó el vestuario de películas como Casino Royale (1967), vistió a Jane Fonda en Barbarella (1968), creando incomparables diseños inspirados en la era espacial, y también estuvo detrás de los looks de Audrey Hepburn en Two for the Road (1967). Pero el diseñador no solo estuvo involucrado en la parte de la moda: Rabanne también participó como productor del filme de Mira Nair Salaam, Bombay!, que fue galardonado con una Cámara de Oro en el Festival de Cannes en 1988.

Fue un visionario de la tecnología

Rabanne también predijo con precisión el papel de Internet en la venta al por menor y el marketing, y fue uno de los primeros diseñadores en lanzar una fragancia en línea a mediados de los noventa. A través del desaparecido sitio de comercio electrónico CyberShop, la fragancia XS Pour Elle de Rabanne debutó en la red meses antes de llegar a las estanterías de los grandes almacenes, una iniciativa pionera en aquella época. Rabanne llevó la promoción un paso más allá y participó él mismo en una sesión de chat en directo en el sitio.

