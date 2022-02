“Euphoria”: Hunter Schafer dice que el episodio especial de Jules la ayudó a superar la depresión

Este año, la actriz y modelo Hunter Schafer sumó los títulos de “escritora” y “productora” a la lista de sus muchos talentos: la actriz, de 23 años de edad, habló recientemente su participación como co escritora y productora del episodio de Euphoria, Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob, uno de los dos especiales que se estrenaron entre las temporadas uno y dos de la serie para compensar los retrasos en el rodaje debido a la pandemia. En una reciente entrevista con i-D, Schafer reveló que escribir el episodio fue terapéutico para ella y le ayudó a lidiar con un periodo depresivo que estaba viviendo en ese momento.

“Estaba en un lugar jodidamente crudo, ya sabes, era el verano de 2020”, dijo a la publicación. “Probablemente saliendo de la peor depresión que he tenido y necesitando algún lugar donde poner toda esa energía. Cuando digo que ese episodio se convirtió realmente en un salvavidas, lo digo en serio”. El episodio, de una hora de duración, se centra exclusivamente en una sesión de terapia de Jules, dando así a los fans una visión más cercana e íntima de los antecedentes y desafíos del personaje. Durante la cita, Jules habla de una serie de temas, desde su experiencia de ser institucionalizada por depresión cuando era niña hasta su dinámica con su madre. También habla de su tumultuosa relación con Rue (interpretada por Zendaya), que lucha contra el abuso de sustancias.

Publicidad

Sin embargo, en palabras de Schafer, uno de los tópicos más importantes de la sesión es las dificultades de ser una chica trans de 17 años que navega por su propia homosexualidad, algo en lo que Schafer, que también es transgénero, sigue pensando hoy en día. “Acabo de tener una conversación con mi terapeuta el otro día, en realidad, fue como: ‘Sigues poniéndote en cajas. Has trabajado toda tu vida para no estar en cajas, y ahora te lo estás haciendo a ti misma’. Es esta extraña adicción que creo que tenemos como humanos, de encajar en algo”, dijo Schafer sobre la expresión de género en la entrevista.

Estos sentimientos (y aparentemente las propias experiencias de Schafer) se reflejan en el episodio cuando Jules le dice a su terapeuta que está considerando dejar sus hormonas después de darse cuenta de que sus ideas de la feminidad y la forma en que se presenta a sí misma están totalmente construidas sobre los ideales de los hombres cisgénero.

Schafer también se sinceró acerca de lo difícil que ha sido a veces el papel de Jules, su primero como actriz. “Incluso en el piloto, recuerdo que entre toma y toma me decía: ‘Dios mío, esto es tan jodidamente difícil. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo”, dijo al medio. “Pero creo que por fin he llegado a un punto en el que estoy como, vale, me gusta esto, puedo seguir haciéndolo”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?