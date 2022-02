“Euphoria”: Conoce a Javon Walton, el boxeador de 15 años que interpreta a Ashtray, el dealer adolescente

Euphoria es una de esas series que de tanto en tanto, aparecen en la televisión para dar de que hablar. Euphoria cuenta con la producción ejecutiva de Drake y es una adaptación de la serie israelí del mismo nombre hecha por Sam Levinson. Desde su lanzamiento por HBO, ha dejado a la audiencia sorprendida y no solamente por los 30 penes que se pudieron apreciar en el segundo episodio de su primera temporada, sino también por su lenguaje y por su colorida cinematografía.

Todos los personajes tienen una historia aterradora que contar, pero pocas son tan impactantes como la de Ashtray, el traficante de drogas con tatuajes en la cara que con apenas 14 años de edad — aunque pareciera tener menos — vende narcóticos desde la habitación trasera de una estación de gasolina ubicada en Simi Valley, California. El intérprete de Ashtray es Javon Walton, un joven de 15 años de edad oriundo de Georgia, Estados Unidos, a quien le dicen cariñosamente “Wanna”, por ser un dedicado boxeador y gimnasta, que incluso está buscando llegar a las olimpíadas de París en 2024. Por los momentos, ya ha participado en los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano en la disciplina de boxeo aficionado y también practica frecuentemente gimnasia olímpica. Además, apareció en un comercial junto a Dwayne “The Rock” Johnson, y su próximo proyecto es un filme llamado Samaritan con Sylvester Stallone, así como una aparición en la tercera temporada de The Umbrella Academy.

La historia de Ashtray es única. Él y su hermano Fezco venden drogas, y en el primer capítulo de la segunda temporada, centrada en Fezco, descubrimos que la abuela de este terminó adoptando a Ashtray cuando era un bebé pues su madre lo había dejado en su casa… pero nunca lo fue a buscar. Su nombre proviene del hecho de que la abuela de Fez lo encontró una vez comiendo colillas de cigarrillos de un cenicero. Luego de que esta cayera enferma, Fez asumió el papel de hermano mayor y principal cuidador de Ashtray, y ambos se hicieron inseparables y acabaron convirtiéndose en socios. Después de todo lo que Fezco hizo por él cuando era un bebé, Ashtray está dispuesto a proteger a su hermano mayor por cualquier medio que haga falta, algo que hemos visto en repetidas oportunidades en esta temporada. “El impulso y la concentración de Ashtray es algo con lo que definitivamente me identifico. En cuanto a lo demás, no tanto. En realidad no soy un traficante de drogas”, dice el actor en una entrevista reciente. “Pero es súper maduro y lo demuestra. Pero nunca ha tenido la oportunidad de ser blando. Creció en un mundo en el que tenía que ser maduro. Y no se le ve realmente vulnerable porque así es él. Tampoco conoce el bien y el mal. Simplemente ha crecido en esta situación en la que todo es muy serio”.

También revela que tiene una muy buena relación con Angus Cloud (quien interpreta a Fez) su compañero en la mayoría de sus escenas en Euphoria, y que sin duda eso se ve en la pantalla. “Su relación es súper estrecha”, dice Javon sobre Ash y Fezco. “No puedes separarlos, la química de Fez y Ashtray. Tienen que estar juntos en todo momento”, dijo el actor. “Son compañeros al final del día. Y eso se ve incluso cuando Fez dice que son compañeros en el episodio 1, realmente se ve que están juntos y que no pueden vivir el uno sin el otro. Morirían el uno por el otro. Seguro que matarían el uno por el otro”. Y lo han hecho. “Creo que son todo lo que tienen. Ashtray lo aprecia a un nivel diferente y eso se ve realmente en esta temporada”.

Una de las mayores satisfacciones de Javon es ver cómo ha sido recibido por los fans de Euphoria, pues nunca pensó que pese a ser un personaje secundario, se convertiría en uno de los favoritos, al igual que Fez. Dice que su audición para el papel llegó luego de su comercial con The Rock, pero que todo fluyó de manera tan perfecta, que siente que el papel de Ashtray era para él, pues siente que puede meterse en la piel del personaje con facilidad. “Para muchas otras cosas he recibido clases de interpretación y cosas por el estilo, pero Euphoria, por alguna razón, simplemente me resultó sobrenatural y he podido hacer realmente lo que quería con ese personaje”. Además, dice que su disciplina como atleta lo ha ayudado en su carrera como actor, y a buscar dar lo mejor de sí mismo todos los días. “Creo que lo que puedo trasladar a ambos mundos es mi ética de trabajo. Eso es lo que me marca y me mantiene motivado. Debido a mi ética de trabajo, me esfuerzo por seguir siendo mejor y superarme en absolutamente todo lo que hago en todos los aspectos de mi vida”, dice. “Mi objetivo es mejorar cada día en lo que hago. Y creo que esas son las dos cosas que puedo decir que hago con ambas es… Me aseguro de que sea a un alto nivel”.

