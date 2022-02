¿Está “Euphoria” obsesionada con los penes?

Atención: Este post habla de escenas de la primera y segunda temporada de Euphoria.

Desde sus inicios, Euphoria ha sido un show que no ha tenido miedo de los comentarios, de causar shock, o de ofrecer escenas menos que ortodoxas: su trama que combina angustia adolescente con sexo y drogas se presta para mostrarnos la parte más oscura de la adolescencia problemática, y los desnudos forman parte de todo esto. Si bien recientemente la actriz Sydney Sweeney hablaba de Euphoria como una de sus mejores experiencias en un set, confesó que también había pedido al creador y showrunner Sam Levinson eliminar una que otra escena innecesaria de desnudo, sin problemas.

Los desnudos son una parte esencial de Euphoria: en la primera recordamos la secuencia educacional de Rue en la que hablaba del arte de la dick pic, y en el episodio dedicado a Nate, vimos decenas de penes flácidos en las duchas de una secundaria. En el inolvidable capítulo de estreno de la segunda temporada, comenzamos con una secuencia protagonizada por la abuela de Fezco en la que le disparaba en los dos muslos al padre del joven mientras recibía sexo oral de una trabajadora sexual. Nadie recuerda mucho los disparos, pero sí el pene erecto salpicado de sangre en la escena, así como otro desnudo frontal en una tensa escena en casa de una narcotraficante que pedía a todos quitarse la ropa para estar segura de que nadie tenía un micrófono o algo parecido. Ni hablar del pene de la escena en el baño con Cassie, que de acuerdo con el actor que interpretó el personaje, no fue una prótesis.

“Euphoria”. Fotografía: HBO

El hecho es que ver desnudos frontales masculinos en Euphoria se ha vuelto el pan de cada día: en los episodios que hemos visto hasta ahora, casi siempre se incluye alguno en alguna escena, y su contexto es raramente sexual. En uno de los dos vistos en el cuarto capítulo, Cal Jacobs (interpretado por Eric Dane, quien sí llevó prótesis), llegaba a casa borracho, orinándose en la sala mientras sacaba los trapos sucios orales de toda su familia al tiempo que salía del clóset. Si estás borracho, orinando la casa, es difícil que en algún momento no se vea el pene del personaje (es lo que dice el mismo Dane en una entrevista de ayer), pero muchos reaccionaron (al igual que cada domingo ante la presencia de penes, erectos o flácidos) en redes sociales con repugnancia, llamando a la toma del pene innecesaria y “demasiado”. ¿Habrían dicho lo mismo de un desnudo femenino? Es una buena pregunta.

Lo cierto es que durante décadas hemos estado acostumbrados a la objetivación sexual del cuerpo femenino en la televisión y el cine. La desnudez femenina ha sido mucho más común que la masculina, y la mayor parte de ella tiende a involucrar a mujeres jóvenes y atractivas que son exhibidas en una variedad de contextos eróticos, con énfasis en sus pechos y nalgas. Euphoria también los incluye, pero en menor medida, y siempre con el visto bueno final de las actrices. En todo caso, Euphoria no es ni de lejos el primer show en utilizar los desnudos masculinos: la serie Oz de HBO, que se emitió de 1997 a 2003, marcó un importante punto de inflexión. Ambientada en una prisión, destacó por la gran cantidad de desnudos masculinos frontales, con personajes que se mostraban en diversos contextos, como en la ducha o en sus celdas, completamente desnudos. Spartacus, estrenada en el 2010, fue otra de las series en las que los desnudos frontales masculinos eran comunes, en situaciones sexuales, violentas y hasta cotidianas.

“Euphoria”. Fotografía: HBO

En los últimos años, hemos visto la resurgencia de desnudos frontales masculinos: hace poco vimos uno en Scenes From A Marriage, American Gods, Easy, y hasta en …And Just Like That. Algunos cineastas, como Judd Apatow y el mismo Sam Levinson han dicho que han querido igualar las condiciones presentando más desnudos masculinos. El caso de Euphoria es particular: trata de alguna manera de contrarrestar la mirada masculina que durante mucho tiempo ha definido y controlado qué tipos de cuerpos desnudos deben verse (y desearse) en la pequeña pantalla. Pero Euphoria nos anima a reevaluar la forma en que el cuerpo masculino desnudo se enmarca: en historias de abuso sexual centradas en hombres peligrosos; en escenas que ridiculizan la masculinidad tóxica; en cocinas rodeados de narcotraficantes con armas; en monólogos en medio de una borrachera… no hay nada sexy o intimidante en la presencia de estos penes.

Con reacciones tan vehementes de personas en redes sociales que buscan echarse cloro en los ojos después de ver los desnudos, lo cierto es que Euphoria nos pide que nos preguntemos por qué la desnudez frontal masculina sigue siendo tan polarizante. Si bien es claro que Levinson busca provocar, un pene en pantalla puede simbolizar el poder masculino, la agresión en la pantalla, o el desmontamiento de la mirada masculina. Pero a veces, un pene es solamente una parte más del cuerpo desnudo. Un trozo de carne que forma parte de la anatomía, tan normal como cualquier otra.

