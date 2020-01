España: Puigdemont y Comín podrían perder la inmunidad parlamentaria y ser juzgados

Los eurodiputados españoles Carles Puigdemont y Toni Comín podrían perder sus inmunidades parlamentarias, y por ende, serían extraditados a España donde enfrentarían cargos por delitos como rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por actos que se les imputan en la organización del referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre del 2017, y en la pretendida declaración unilateral de independencia del territorio llevada a cabo el 27 de octubre.

De acuerdo con la vicepresidenta de la institución europea, Ewa Bozena Kopacz, el proceso para retirarles la inmunidad parlamentaria podría tomar “meses” y asegura que, tanto Puigdemont como Comín fueron informados del proceso, incluso antes del anuncio del pleno. Kopacz agregó lo siguiente:

“Las autoridades españolas se han dirigido al presidente de nuestra institución para solicitar el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín para poder seguir con las investigaciones judiciales contra estos dos eurodiputados. Esta solicitud se someterá a la comisión de Asuntos Jurídicos”

Aunque la moción haya sido aprobada, incluso bajo la autorización del actual Presidente del Parlamento Europeo, el diputado italiano David Sassoli, esto no significaría la entrega de Puigdemont y Comín a las autoridades españolas, sino la pérdida de la inmunidad parlamentaria.

La Eurocámara considera que este paso es necesario para garantizar la independencia de la institución, pues no se trata tanto de un derecho individual sino de un mecanismo para que ninguno de sus miembros pueda ser perseguido por el ejercicio de su actividad parlamentaria. De hecho, en muchos casos, los diputados piden la retirada de la inmunidad para poder defenderse ante la justicia de su país.

Apenas unos días les ha durado la tranquilidad a Carles Puigdemont y Toni Comín, ya q el Parlamento Europeo ha anunciado oficialmente este jueves por la mañana que tramitará el suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo a fin de levantarles la inmunidad. https://t.co/JRKS0TSVxw — Valesia (@valesia2) January 16, 2020

Dolors Montserrat cuadriplicó su fortuna en 18 meses como Ministra. Llegó con 175.00€ y se marchó con 680.000€ un año y medio después. Su empresa familiar debe más de 4M€ a Hacienda. Hoy ha echado bilis al ver a Puigdemont y Comín en Bruselas. pic.twitter.com/RpyeIG6kJU — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 13, 2020

Sin embargo, este no es el caso para los eurodiputados españoles, quienes consideran que, de retirarles su inmunidad, se convertirán en perseguidos políticos del Gobierno de España. Después de analizar el caso y escuchar a Puigdemont y a Comín en una audiencia a puerta cerrada, la comisión elaborará un informe con recomendaciones que se vota en el pleno y prosperará con una mayoría simple.

La noticia abre un debate en España, donde los independentistas catalanes aseguran que la Unión Europea traiciona la soberanía de Cataluña con la retirada de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín, mientras que nacionalistas aseguran que ambos diputados tienen agendas personales y separatistas y no representan en su totalidad al pueblo español. Lo que si es cierto, es que la Eurocamara no quiere que otros perseguidos políticos en naciones Europeas — y que estén prófugos de la justicia — se conviertan en eurodiputados para evadir la ley o juicios en sus respectivas naciones.

Iban García del Blanco, otro eurodiputado español, declaró que “esto no es un tribunal de justicia, nosotros no somos un jurado, somos una comisión delegada del Parlamento para apreciar este tipo de cuestiones”.

“Vamos a analizar las circunstancias del caso en cuanto a levantamiento de la inmunidad o no, que tiene que ver con que esté relacionado con alguna denuncia por cuenta de la actividad como europarlamentario de alguna de las personas que están implicadas. De no ser así, lo normal es que se levante la inmunidad”.

Los tres grandes grupos de la Eurocámara (populares, socialdemócratas y liberales) ya han dejado entrever que votarán a favor del levantamiento de la inmunidad, aunque el voto es nominal y no hay disciplina de grupo. Vale resaltar que no formarán parte de la comisión que estudiará si es necesario o no suspenderle la inmunidad a Puigdemont y a Comín diputados españoles.

