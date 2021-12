El tráiler de “Super Pumped” está protagonizado por Joseph Gordon-Levitt como el CEO de Uber

Los guionistas y directores Brian Koppelman y David Levien regresan muy pronto a la televisión. Además de traernos la serie Billions, tienen otra nueva serie preparada, Super Pumped: The Battle For Uber, que como el título sugiere, se basa en el libro de no ficción de 2019 del mismo nombre de Mike Isaac, centrado en el ascenso y la caída del ex CEO de Uber Travis Kalanick, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, quien estará acompañado de un elenco conformado por Kyle Chandler, Uma Thurman, Kerry Bishé, Babak Tafti, Mousa Hussein Kraish, Hank Azaria y Elisabeth Shue.

Esta es la sinopsis oficial: “Super Pumped: The Battle For Uber cuenta la historia de uno de los unicornios más exitosos y destructivos de Silicon Valley, Uber. La temporada gira en torno a Travis Kalanick (Gordon-Levitt), el duro director general de Uber que fue finalmente destituido en un golpe de estado en la sala de juntas, y su relación, a veces tumultuosa, con su mentor Bill Gurley (Chandler), el brillante capitalista de riesgo tejano que apostó su excelente reputación por el éxito de Uber, y luego tuvo que vivir con las consecuencias. Thurman interpreta a Arianna Huffington, la inteligente mujer de negocios y cofundadora de The Huffington Post, que fue miembro del consejo de administración de Uber. La serie de Showtime describirá la montaña rusa de la nueva empresa de transporte, encarnando los altibajos de Silicon Valley. Incluso en medio de la radical agitación generada dentro de la capital tecnológica mundial, Uber destaca tanto como una maravilla como un cuento con moraleja, presentando batallas internas y externas que se desatan con consecuencias impredecibles”.

Super Pumped se estrenará el domingo 27 de febrero en Showtime. Dale un vistazo al tráiler a continuación.

