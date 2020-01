El soundtrack de la segunda temporada de “Sex Education” es una playlist de bangers con Yazoo, Salt-N-Pepa y Ezra Furman

El pasado 17 de enero regresamos una vez más a la Secundaria Moordale para experimentar la segunda temporada de uno de los mejores shows adolescentes del momento: Sex Education, que en su nueva entrega se encargó de hablarnos de temas como la agresión sexual, asexualidad, pansexualidad, bisexualidad, homofobia internalizada, auto-lesiones, ansiedad, bullying, enfermedades de transmisión sexual, consentimiento, miedo a la intimidad y mucho más, que la han convertido en un clásico moderno.

Muchos aspectos de la segunda temporada de la comedia adolescente son enormemente merecedores de elogio: la manera sensible y honesta en la que retrata la sexualidad adolescente, el peculiar estilo visual que evoca el espíritu de John Hughes y sus inolvidables filmes; así como las numerosas y excelentes interpretaciones de su joven elenco. Pero otro departamento en el que la serie sobresale, como ya lo hizo en su primera entrega, es a través de su banda sonora excelentemente curada, que incluye todo tipo de éxitos de varias épocas diferentes. De hecho, uno de los encantos de Sex Education es que nunca realmente sabemos en qué década estamos.

Y la verdad es que no hay nada como un poco de música para crear el mood: el soundtrack de la segunda temporada contiene algunas de las canciones más icónicas sobre el sexo, pues tan solo en el primer capítulo tenemos una versión coral de I Touch Myself de Divinyls mientras vemos un montaje de Otis masturbándose a diestra y siniestra; una versión a cappella de We Don’t Have To Take Our Clothes Off de Jermaine Stewart durante un performance en la secundaria; y a la mismísima Gillian Anderson embarcándose en una incómoda versión de Let’s Talk About Sex de Salt-n-Pepa.

Pero eso no es todo, pues hay un montón de canciones throwback que nos llevan de vuelta a los años 80: en la épica fiesta de Otis en el episodio seis, como Don’t Go de Yazoo y Jump Into The Fire de Harry Nilson; eso sin hablar de bops icónicos de los 90 como Freed From Desire de Gala y What Is Love de Haddaway. Además, la banda sonora incluye una vez más temas originales de Ezra Furman, quien también contribuyó a la música de la primera temporada. En esta oportunidad, escuchamos sus tracks Love You So Bad, Queen of Hearts (dedicada al personaje de Maeve) y I Can Change, que suena en muchas de las escenas entre Adam y Eric. Así lo cuenta Ezra:

“Hacer música para un programa de televisión fue una nueva experiencia para mí. Como fan de muchas comedias de escuela secundaria, por ejemplo The Breakfast Club y 10 Things I Hate About You, sabía lo divertida que puede ser la música y también lo emotiva que es, así que quise aceptar el reto una vez más”.

Con tantas canciones incluidas en la banda sonora de la segunda temporada de Sex Education, lo cierto es que hay algo para que todo el mundo cante, baile o incluso tenga relaciones sexuales con un poco de música, así que hoy compartimos con ustedes las 43 canciones que sonaron durante esos ocho episodios, y que también incluyeron a artistas como Sufjan Stevens, Sharon Van Etten y Grizzly Bear. A continuación, la playlist para que revivan los mejores momentos de la nueva entrega de la serie de Netflix.

