El Salvador: Más de 6.000 presuntos pandilleros arrestados en un operativo sin precedentes

Más de 6.000 pandilleros han sido detenidos en los primeros nueve días del estado de emergencia en El Salvador, informó esta semana el presidente Nayib Bukele, después de imponer las medidas para acabar con una ola de homicidios. El país centroamericano declaró las medidas de emergencia que permiten la detención de pandilleros sin orden judicial la semana pasada después de que se registraran 87 asesinatos entre el 25 y el 27 de marzo.

El lunes, Bukele dijo que los 6.000 detenidos en poco más de una semana se sumaban a los 16.000 pandilleros ya encarcelados en las prisiones de El Salvador. En una intervención en un cuartel de la policía en la capital, San Salvador, Bukele se refirió a la preocupación pública de que las pandillas “se vengaran” de la población debido a las operaciones de detención masiva. Si cometen un acto de venganza, “no habrá ni una comida en las cárceles”, dijo el presidente.

MENSAJE A LOS CRIMINALES: pic.twitter.com/mKJXnqGWfi — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 5, 2022

“Juro por Dios que no comerán ni un solo grano de arroz, y veremos cuánto duran, y no me importa lo que digan las organizaciones internacionales”, añadió. Además de las detenciones sin orden judicial, las medidas de emergencia (que en un principio tendrán una duración de un mes) también restringen la libertad de reunión, mientras que las llamadas telefónicas y los correos electrónicos pueden ser interceptados sin orden judicial.

Sin embargo, esta amplia y rápida promulgación de los poderes concedidos a los militares y a la policía ha provocado la alarma de las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. En respuesta, Bukele añadió que había ordenado la construcción de una prisión de máxima seguridad con capacidad para 20.000 reclusos. “Solo hay dos caminos: la cárcel o la muerte”, dijo.

6312 terroristas han sido capturados en todo el país, esta cifra incrementará con las detenciones que se harán este martes.



Estos resultados se han logrado en 10 días de #GuerraContraPandillas y 9 de régimen de excepción (sin contar este martes) pic.twitter.com/ewcj0PqcYr Publicidad — PNC El Salvador (@PNCSV) April 5, 2022

El presidente de 40 años de edad, elegido en 2019, goza de un amplio apoyo en El Salvador por sus promesas de luchar contra el crimen organizado y mejorar la seguridad en el país, que ha sido golpeado por la violencia. La semana pasada, el parlamento controlado por el partido gobernante reformó el código penal para aumentar la pena máxima por pertenecer a una pandilla de nueve a 45 años de prisión.

