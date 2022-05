El hombre que recibió un histórico trasplante de corazón de cerdo murió por un virus porcino, según sus médicos

El año pasado, un grupo de médicos estadounidenses lograron un gran avance médico al engañar a un huésped humano para que aceptara un riñón de cerdo genéticamente modificado, una hazaña realmente impresionante. Meses después, los investigadores fueron responsables de otra maravilla de la ciencia: completaron con éxito un trasplante de corazón de cerdo a humano; sin embargo el paciente, David Bennett Sr., falleció pocas semanas después. Ahora, se descubrió que su muerte puede haberse visto acelerada por otra cosa que obtuvo del cerdo: un virus común.

En el estado de debilidad de Bennett, el virus denominado citomegalovirus porcino o CMV podría haber sido uno de los varios factores que contribuyeron a su eventual fallecimiento, según el Dr. Muhammad Mohiuddin, que codirigió el equipo de Medicina de la Universidad de Maryland que realizó el trasplante el 7 de enero. Bennett murió dos meses después de recibir el corazón de cerdo, que fue un último esfuerzo por salvar su vida.

Una autopsia realizada tras la muerte de Bennett indicó que, aunque el corazón de cerdo había estado bombeando bien, el tejido cicatricial se estaba acumulando en el órgano, engrosándolo e impidiendo que se relajara completamente tras empujar la sangre. El examen también reveló la presencia del citomegalovirus porcino, la versión porcina de un virus humano muy común que el sistema inmunitario suele mantener a raya. Un análisis por PCR del tejido del corazón de Bennett mostró algo de ADN viral, aunque los investigadores no encontraron signos claros de infección.

El CMV porcino procedía claramente del trasplante y no era algo que Bennett hubiera contraído antes, dijo Mohiuddin, aunque se había comprobado la presencia del virus en el cerdo mediante todos los métodos de prueba disponibles. No hay pruebas científicas que sugieran que una infección por CMV porcino pueda causar el engrosamiento observado en el corazón de Bennett, dijo, pero no puede descartarse por completo.

Este fue uno de los tres o cuatro factores que podrían haber contribuido a la muerte de Bennett, dijo Mohiuddin, señalando especialmente el estado de debilidad del hombre de Maryland antes, durante y después de la operación de trasplante. “Todas estas cosas estaban ocurriendo y todas contribuyeron a su condición de altibajos”, dijo Mohiuddin, cuyo equipo planea publicar sus hallazgos en breve en una revista científica. “Si todas ellas contribuyeron un poco (a su muerte) o una contribuyó más que otra, eso es lo difícil”. Antes de la experiencia de Bennett, no estaba claro si el cuerpo humano rechazaría inmediatamente un corazón de cerdo, incluso uno que hubiera sido editado genéticamente para reducir el riesgo de rechazo. Entender con precisión lo que llevó a la muerte de Bennett ayudará a evitar situaciones similares en el futuro, dijo.

