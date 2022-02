El épico primer tráiler de “The Rings of Power” nos lleva de nuevo a la Tierra Media de “El Señor de Los Anillos”

Hace dos décadas, la trilogía de The Lord of The Rings de Peter Jackson abrió las puertas a una nueva era de cine épico, de fantasía y de gran presupuesto. Con un presupuesto de USD $286 millones, las películas de Jackson recaudaron casi USD $3.000 millones en la taquilla mundial y ganaron 17 Oscars, y todavía siguen siendo una influencia en el cine del siglo XXI. Así que seguir los pasos de Jackson en 2022 para narrar más historias de Tolkien en el mismo universo es un proyecto bastante ambicioso, pero parece que la ambiciosa estrategia de Amazon Studios para su nueva serie The Lord of The Rings: The Rings Of Power es ser aún más grandes y más épicos.

Anunciada ya con una duración de 50 horas a lo largo de cinco temporadas, se trata de la serie de televisión más cara de la historia. Como dato, el presupuesto de producción de la primera temporada fue de USD $486 millones de dólares, y se estima que el resto de la serie cueste unos USD $1.000 millones, eso sin hablar de la guerra de ofertas de USD $250 millones que ganó Jeff Bezos para adquirir los derechos para hacer la serie en primer lugar. Pero si hay alguien que tiene el dinero para esto es Bezos, ¿no? Así que preocupémonos por darle un vistazo al primer teaser de la serie, que se sitúa en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de las aventuras de Frodo, Bilbo, Gandalf y Aragorn. Basada en los Apéndices de The Lord of The Rings que Tolkien escribió para esbozar la historia de la Tierra Media, la serie es una visión original del ya inmersivo mundo del autor. Se esperan nuevos personajes y múltiples argumentos que giran en torno al principal acontecimiento de la Segunda Edad: la forja de los anillos de poder y el ascenso de Sauron.

Publicidad

The Rings of Power cuenta con un enorme reparto, incluyendo a Morfydd Clark, Owain Arthur, Robert Aramayo y Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Markella Kavenagh y Lenny Henry. Patrick McKay y JD Payne son los showrunners de The Rings of Power, y junto a ellos estará dirigiendo J.A. Bayona. No podemos esperar a sumergirnos nuevamente en la magia de la Tierra Media cuando The Lord of The Rings: The Rings Of Power se estrene el próximo 2 de septiembre. A continuación, el tráiler.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?