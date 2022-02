El ciberflashing se convertirá finalmente en un delito en Inglaterra y Gales gracias a nuevos cambios legislativos anunciados esta semana. La medida — que criminalizará el acto de utilizar redes wifi P2P, como AirDrop, para enviar fotos no solicitadas de los genitales de alguien — hará que el ciberflashing se añada a la Ley de Delitos Sexuales en un intento de reflejar las penas por exhibición indecente en público.

Aunque en un principio se creyó que el acto se prohibiría en el marco del proyecto de ley de seguridad en línea que se está tramitando en el Parlamento, se supo que el gobierno recurrió a la Ley de Delitos Sexuales por temor a que el primer proyecto se retrase. Según The Times, esto significa que el ciberflashing podría conllevar un castigo similar al de delitos como el upskirting, lo que significa que los autores podrían ser incluidos en el registro de delincuentes sexuales y enfrentarse a hasta dos años de prisión.

En la actualidad, los fiscales tienen dificultades para condenar a las personas por el acto de ciberflashing porque la legislación vigente en Inglaterra y Gales es difícil de aplicar al mundo online. La situación es muy diferente a la de Escocia, donde el acto de se prohibió en 2009. La medida llega después de que un estudio publicado por académicos del University College de Londres y la Universidad de Kent a finales del año pasado revelara que tres de cada cuatro mujeres jóvenes han recibido imágenes sexuales en las redes sociales.

Y aunque la práctica de que hombres adultos envíen imágenes sexuales no deseadas a chicas menores de 18 años está catalogada como un delito sexual, la experiencia es compartida por mujeres de todas las edades; una investigación de YouGov publicada en 2018 descubrió que el 40% de las mujeres de entre 18 y 34 años había recibido una foto sexual no solicitada de alguien que no era su pareja sentimental.

Al parecer, la pandemia también ha exacerbado el problema, ya que la línea de ayuda de Revenge Porn del Reino Unido informó que las llamadas sobre imágenes explícitas compartidas sin consentimiento aumentaron en un 87% entre abril y agosto de 2020 en comparación con el año anterior.

