Ecuador se convierte en el primer país del mundo en hacer obligatoria la vacuna contra el COVID-19

Ecuador se convirtió esta semana en el primer país en hacer obligatorias las vacunas contra el coronavirus desde la edad de cinco años, tras la llegada de la variante Omicron al país sudamericano. “En Ecuador se declara obligatoria la vacunación contra el Covid-19”, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado, afirmando que la misma “se aplica a las personas de cinco años en adelante”.

El 69% de la población ecuatoriana, de 17,7 millones de personas, ha recibido dos dosis de la vacuna hasta la fecha, y 900.000 han recibido una tercera dosis de refuerzo. Ahora, todas las personas en el país, a partir de los cinco años de edad, pueden vacunarse. Sin embargo, las personas que tengan razones médicas para no vacunarse estarán exentas de la inyección obligatoria, dijo el ministerio.

En Ecuador se declara la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19. Esta decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de ‘preocupación’.



— Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) December 23, 2021

La cartera de Salud añadió que la decisión se fundamenta en la Constitución de Ecuador, en la que el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado: “Nos hemos basado en las leyes para tomar estas medidas. Queremos proteger la salud de todos los ecuatorianos”, afirmó Ximena Garzón, ministra ecuatoriana de Salud. Para combatir el aumento de nuevos casos después de que se detectara por primera vez la variante Omicron hace una semana, Ecuador ha establecido la obligatoriedad de presentar la cartilla de vacunación para entrar en restaurantes, centros comerciales, cines, teatros y otros lugares públicos.

De acuerdo con un reporte de El Mundo, el anuncio provocó de inmediato el revuelo en el país, lo que obligó a las autoridades sanitarias a emitir un nuevo comunicado para asegurar que no se aplicarán sanciones a quienes no cumplan con la medida, pero sin embargo, quienes por cualquier razón no se vacunen no podrán asistir a todo tipo de eventos en el país. Al parecer, tanto los antivacunas como quienes aseguran “defender derechos constitucionales” se encuentran criticando la medida gubernamental, entre ellos, un grupo llamado Movimiento Cívico Libres, que calificaron la medida de inconstitucional, por lo que tomarán medidas judiciales.

Hasta ahora, Ecuador ha registrado casi 540.000 casos de coronavirus y 33.600 muertes. Además de Ecuador, la vacunación es obligatoria en Tayikistán, Turkmenistán, Indonesia, Micronesia y Nueva Caledonia, pero solo para los adultos.

