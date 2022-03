Doja Cat detuvo su show en Lollapalooza Argentina para ayudar a un fan en peligro

Doja Cat detuvo este fin de semana su actuación en el Lollapalooza Argentina cuando se dio cuenta de que un miembro del público estaba en apuros. Según reporta Complex, un clip viral de su performance muestra a la estrella pop haciendo una pausa y ordenando que se corte el sonido durante la interpretación de su canción Options.

“¡Corten!”, se puede ver gritando a Doja en el clip de una transmisión en vivo desde el festival. “Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Alguien necesita ayuda allí. ¿Es eso cierto? ¿Estoy en lo cierto? ¿Alguien necesita ayuda?”, dijo Doja. “Los quiero, de verdad. No podemos permitir que esto ocurra”, dijo a la multitud, explicando por qué detuvo su espectáculo: “Lo siento, no puedo seguir adelante si las cosas no van bien”, añadió, observando atentamente para ver si la persona en cuestión estaba bien.

Doja Cat stops performance at Lollapalooza Argentina to check up on a fan. https://t.co/wUWDwe0KAs — Pop Crave (@PopCrave) March 20, 2022

La cantante y rapera continuó diciendo que lo más importante era que todos llegaran a casa sanos y salvos esa noche: “Escuchen, chicos”, dijo. “No es culpa de nadie. Estas cosas pasan. Hay mucha gente, y la gente es aplastada. Es mucho. Si ustedes pudieran ver el punto de vista que estoy viendo, es un montón de gente… No se pongan, ya sabes, tristes o molestos. Volveré. Lo haré. Lo haré, lo prometo”.

Una vez que confirmó que todo el mundo estaba bien, gritó “Let’s go!” y lanzó su éxito Say So, con los fans cantando, para cerrar su set, que también contó con los cabezas de cartel The Strokes y Machine Gun Kelly.

En los últimos meses hemos visto más que nunca cómo los artistas suelen detener sus espectáculos cuando notan que alguno de los asistentes se encuentra en problemas, particularmente después de lo sucedido en el festival Astroworld de Travis Scott, en el que 10 personas perdieron la vida tras una avalancha humana durante su presentación.

