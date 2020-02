Disney considera que su serie queer “Love, Simon” no es “familiar” y cambia de plataforma

El spin-off de la película Love, Simon, que se estrenó en el 2018, estaba pautada para arribar a Disney Plus este año, pero ahora, será transmitida por Hulu.

El cambió del proyecto que también se llamaría Love, Simon fue anunciado ayer, luego de que voceros de Disney + indicaran que la serie no es lo suficientemente “amigable para la familia y para su audiencia”.

Por alguna razón, Disney considera que dos niños cisgénero de corte limpio, suburbanos, mentalmente saludables, que se besan en una rueda de la fortuna, no es la imagen adecuada para su plataforma.

the fact that disney is moving the love simon show to hulu bc it’s not “family friendly” but there are several shows/movies on disney+ that come with a “racial insensitivity” warning is hilarious like fuck you, disney