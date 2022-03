Dentista dañaba los dientes de sus clientes a propósito para ganar más dinero

Para muchos, ir al dentista ya es de por sí un escenario desagradable, pero nos imaginamos que ahora tendrán pesadillas al saber de un caso de un profesional de la odontología de Wisconsin, Estados Unidos, quien por años dañó y rompió los dientes de sus clientes para cobrarles de más. Complex reporta que Scott Charmoli, originario de Jackson, Wisconsin, perforó y rompió los dientes de sus pacientes para cobrarles por arreglar el daño que había causado, según fiscales del estado, pasando de ingresar USD $1,4 millones y colocar 434 coronas en 2014 a ganar USD $2,5 millones y realizar más de 1.000 intervenciones con coronas un año después.

Esta semana, tras un juicio de cuatro días, Charmoli, de 61 años, fue condenado por cinco cargos de fraude sanitario y dos cargos de hacer declaraciones falsas sobre el tratamiento de sus pacientes. Su sentencia está prevista para junio, cuando se enfrentará a un máximo de 10 años por cada uno de los cargos de fraude sanitario y un máximo de cinco años por las otras dos condenas. “Él ciertamente niega que su riqueza ganada con tanto esfuerzo durante muchos, muchos años de práctica dental en el rango de 40 a 60 horas semanales sea el producto de cualquier cosa que no sea su propia diligencia, trabajo duro y buena visión de negocios”, dijo la abogada defensora de Charmoli, Nila Robinson.

Publicidad

Al parecer, Charmoli tenía activos por valor de más de USD $6,8 millones de dólares a finales de 2020 y poseía propiedades vacacionales en Wisconsin y Arizona, según los fiscales, que alegan que facturó más de 4,2 millones de dólares por coronas entre 2016 y 2019. A partir de 2015, Charmoli acosó a sus pacientes para que se hicieran coronas que no necesitaban, alegan los fiscales federales. Después de dañar intencionadamente sus dientes, presentaba fotos y radiografías a las compañías de seguros como fotos del “antes” para justificar el tratamiento necesario para arreglar el daño que acababa de hacer.

Uno de esos pacientes, Todd Tedeschi, declaró que Charmoli le convenció para que se hiciera dos coronas en una sola sesión, aunque sus dientes parecían estar bien, informó el Milwaukee Journal Sentinel. “Me pareció excesivo, pero no sabía nada”, dijo Tedeschi. “Él era el profesional. Simplemente confié en él”. En el juicio de Charmoli, un ejecutivo de la compañía de seguros testificó que el dentista promedio en el estado realiza unos seis procedimientos de corona por cada 100 pacientes, mientras que Charmoli hizo más de 32.

Un ex asistente dental de Charmoli testificó que el tráfico en su práctica, Jackson Family Dentistry, aumentó después de que se trasladaron a un espacio más grande y los expertos en marketing le animaron a impulsar a los pacientes a pagar por más servicios. La asistente, Baily Bayer, dijo que el cambio de estrategia la hizo sentir incómoda y estresada, y acabó dejando la consulta. “Eso no debería ser un argumento de venta”, dijo. “Debería ser algo que se necesita o no se necesita”. Después de que Charmoli fuera acusado en diciembre de 2020, más de 60 pacientes se pusieron en contacto con los fiscales para informar de que “creen firmemente” que el dentista había dañado sus dientes a propósito. Cerca de 100 ex pacientes han demandado a Charmoli por negligencia médica.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?