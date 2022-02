“Deadnaming”: Qué es, cómo evitarlo y qué hacer si lo haces

Para muchas personas transgénero, nobinarias o no conformes con el género, tener un cambio de nombre puede ser un paso de afirmación en el proceso de su transición. Puede ayudar a estas personas y a las personas que la rodean a empezar a verla como el género que sabe que es y con el que realmente se identifica, y mejorar su salud mental de manera extraordinaria al aliviar la incomodidad que puede estar asociada al antiguo nombre que se le asignó al nacer.

Desgraciadamente, muchas personas pueden tener dificultades para adherirse al nuevo nombre de una persona trans. En algunas situaciones, otras personas pueden negarse a reconocer el cambio por completo, preguntándose por qué deben hacerlo. En estos casos se comete una dolorosa falta emocional contra estas personas haciendo deadnaming. Esta semana TikTok anunció que prohibiría esta acción en sus nuevas políticas, y si no sabes muy bien de qué se trata todo esto, hoy te lo explicamos con más detalle, y te contamos por qué es tan dañino.

¿Qué es el deadnaming?

El deadnaming (alternativamente conocido como el uso del nombre muerto, uso del nombre pasado o necrónimo) es llamar o referirse a una persona por el nombre que ya no usa, es decir, su nombre muerto. El nombre pasado o dead name suele ser su nombre de nacimiento, el que tenía esa persona antes de su transición. Aunque técnicamente se puede nombrar a cualquier persona con un nombre diferente, el término se utiliza en relación con las personas trans, no conformes con el género y no binarias, y se considera un acto violento. Aunque según la definición técnica, cualquier persona que cambie su nombre y sea llamada por el anterior está siendo deadnamed, el término deadnaming no es aplicable a las personas cis. Esto se debe a que se conoce como un acto específicamente perjudicial para las personas que están bajo el espectro trans. El deadnaming es generalmente perpetrado por personas cis, y rara vez el antiguo nombre de una persona cis invoca el mismo nivel de dolor o malestar.

¿Por qué el cambio de nombre?

Las personas trans, no conformes con el género o no binarias suelen hacer algo que se llama transición: este es el proceso de pasar de ser quien otros te etiquetan a ser quien realmente eres. La transición puede tener muchos pasos y etapas diferentes, y es un viaje individual. Una parte común de ese viaje es el cambio de nombre. Una persona que se encuentra en el espectro trans puede sentir que su nombre de nacimiento, que puede no representar su verdadero género, ya no es adecuado para ella, si es que alguna vez lo fue. El acto de cambiar el nombre por otro que lo represente mejor suele considerarse un acto de empoderamiento, y puede aportar mucha alegría a la vida de alguien. El nombre anterior de una persona puede representar muchos elementos pasados de la vida con los que ya no quiere estar asociada, como traumas emocionales por haber sido tratada con un género diferente, violencia, disforia o falta de autonomía en su identidad.

¿Por qué es dañino el deadnaming?

Ya que el acto de cambiarse el nombre se asocia a un mayor bienestar mental y emocional para las personas en el espectro trans, tiene sentido lógico que llamar a esa persona por su nombre muerto provoque lo contrario. En la medida en que el uso de un nuevo nombre es una experiencia de validación y afirmación para alguien, utilizar en cambio su nombre anterior es invalidante de la identidad de una persona, además de emocionalmente hiriente. Cuando llamas a alguien por un nombre erróneo, le estás diciendo que no le ves como su verdadero yo. En su lugar, ves a esa persona como tú eliges, lo cual no está en consonancia con lo que esa persona es realmente. Así que el uso del nombre anterior o muerto, aunque sea accidentalmente, hace que afloren todas las experiencias negativas de su vida con ese nombre. El deadnaming es una persona que le dice a otra que tiene la opción de verla como quiera, en lugar de respetar la identidad de la persona. Es un acto increíblemente irrespetuoso, tanto si se hace intencionadamente como si no.

¿Cómo evitar el deadnaming?

Para ciertas personas, el cambio es difícil, pero esto no es excusa para maltratar a los demás, y el deadnaming no es una práctica aceptable. Es importante recordar que el deadnaming, aunque es especialmente dañino cuando se hace directamente a alguien, también es inaceptable cuando se hace indirectamente. Eso significa que tampoco está bien referirse a alguien a sus espaldas con un nombre que ya no usa, o escribir sobre elles con su nombre muerto. Si alguien en tu vida cambia de nombre y quieres hacer el cambio positivo y necesario, la empatía y la práctica son la mejor manera de lograrlo. Mira fotos de la persona y di su nuevo nombre en voz alta para ti mismo con regularidad; corrige a otros cuando hagan deadnaming de esa persona con o son intención y pídeles que solo usen el nuevo nombre; practica el uso del nuevo nombre en conversaciones con los demás; y cuando hables con la persona, usa intencionadamente su nuevo nombre en esas conversaciones.

¿Qué hacer si haces deadnaming?

Primero que nada, pide disculpas brevemente: el primer paso que hay que dar cuando se ha nombrado a alguien de forma incorrecta es reconocerlo. Hacerlo deja claro que entiendes que has cometido un error. Sin embargo, una vez que te hayas disculpado brevemente, debes pasar inmediatamente al siguiente paso. Pasar tiempo revolcándote en tu error, expresando que el uso de un nuevo nombre es difícil para ti, y continuar de cualquier manera que traslade el trabajo emocional a la otra persona no es útil. Tu error es tuyo, así que no hagas que nadie más tenga que trabajar en torno a él. Un buen ejemplo de disculpa sería: “Lo siento, te llamé Marta, pero te llamas Martín”. Una vez que hayas reconocido tu error, utiliza inmediatamente el nuevo nombre. Este paso también es muy rápido, y no hace falta nada más que la corrección. “Debería haber dicho, Martín me llamó”. Luego, sigue adelante. Una vez que te hayas disculpado y corregido la situación, debes pasar página de inmediato. No es necesario discutir o procesar el asunto. Simplemente continúa con la conversación justo donde la dejaste, y deja que todes digan lo que pasó sin más comentarios.

