David Lynch niega tener una nueva película en Cannes: “Son solo rumores”

Esta semana les hablamos acerca de un rumor que cayó como bomba para los fans del cine: según Variety, la programación de este año del Festival de Cine de Cannes incluiría un nuevo proyecto del maestro David Lynch, lo que significaría que se puso detrás de la cámara por primera vez en algunos años. Pero con las nuevas declaraciones de Lynch hoy, nuestros sueños se han hecho añicos.

La versión corta es que no hay una nueva película de Lynch en el horizonte.

Publicidad

Lynch, quien actualmente está ocupado con la restauración 4K de su último largometraje de 2006, Inland Empire, recibió varias preguntas sobre el proyecto secreto en una entrevista con Entertainment Weekly. La respuesta de Lynch es simple: “No tengo una nueva película próximamente. Estos son solo rumores. No habrá tal cosa. No tengo ningún proyecto, no tengo nada que mostrar en Cannes”.

Pero como mencionó Lynch, había un proyecto secreto para mostrar en Cannes, aunque no era el suyo, pero no sabía a quién pertenecía: “Hay algo nuevo, pero no mío. No sé de quién es… hay un nuevo proyecto para ser mostrado en Cannes pero no dicen de quién se trata. La gente también pensó que este proyecto era mi película, pero no es mía”.

¿Podría Lynch estar mintiendo? ¿Quizás hay un proyecto realmente secreto, pero él no quiere que lo sepamos? ¿Cuál es esta película misteriosa? Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que el famoso y misterioso artista no esté diciendo la verdad sobre su nuevo proyecto, pero no queda mucho tiempo para más conjeturas: el programa del 75° Festival Internacional de Cine de Cannes se dará a conocer mañana 14 de abril.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?