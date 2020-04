Coronavirus: Solicitan renuncia de Jair Bolsonaro por pasividad ante crisis de salud, México declara emergencia sanitaria y cuarentena

Al menos 809.276 personas han sido contagiadas con coronavirus en el mundo desde que surgió en Wuhan, China, a finales del año pasado. De estos, alrededor de 39.565 han fallecido y otros 172.521 han logrado recuperarse completamente. Varios países de América Latina han tomado medidas drásticas para evitar la propagación de la pandemia. Sin embargo, en Chile, las autoridades se niegan a declarar una cuarentena total. Vale resaltar que Chile es el segundo país del hemisferio sur del continente americano más perjudicado por la pandemia, superado únicamente por Brasil.

Allí se han reportado 2.738 casos, 12 muertes y apenas 156 recuperados. De todos los fallecidos, cuatro son nuevos y se reportaron 289 nuevos casos en las últimas 24 horas. Aún así, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, insiste en que la paralización de la nación resultaría en desabastecimiento, aún si las estadísticas muestran lo contrario. Mañalich declaró que “los que lo han intentado hacer, me refiero a Italia, España, han fracasado estruendosamente”. Adicionalmente, el medico y político que había declarado semanas antes que el virus podía mutar y volverse “buena persona” agregó lo siguiente:

Pese a las medidas tomadas por los países latinos para detener la expansión del virus, aún se siguen contabilizando casos a diario. Colombia, uno de los primeros países latinoamericanos en tomar medidas drásticas en contra del coronavirus, ha registrado 798 casos positivos, con 14 muertes y 15 recuperados. De hecho, cuatro de estos fallecidos ocurrieron en las últimas 24 horas. Entre las víctimas, se encuentran una mujer de 63 años en Neiva, un hombre de 68 años en Cali y otra mujer de 44 años en Cartagena. Entre tanto, los nuevos casos confirmados de coronavirus están distribuidos a nivel nacional de la siguiente forma: Bogotá (56), Valle (13), Antioquia (10), Huila (5), Cundinamarca (4), Cartagena (3), Santa Marta (1), Boyacá (1) ,Barranquilla (1), Caldas (1) y Norte de Santander (1).

Bogotá, la capital del país, es una de las zonas más perjudicadas por el virus. Allí se han contabilizado ya más de 350 casos. Por esta razón, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, estima que la cuarentena podría extenderse por tres meses más, hasta finales de junio. “Los bogotanos y colombianos debemos mentalizarnos para estar en cuarentena por lo menos tres meses más”, declaró López. “Tenemos que hacer lo que toque para no tener 10.000 muertos como Italia y nadie quiere ese escenario”.

Ecuador, una nación con apenas 16.6 millones de habitantes — según el último censo nacional hecho en el 2017 — ocupa el puesto numero tres en la lista de los países más perjudicados por el coronavirus en Latinoamérica, superada únicamente por Chile y Brasil, respectivamente. De hecho, allí ya se han contabilizado 1.966 casos con 62 (solamente Brasil ha tenido más fallecidos a causa del COVID-19 en América Latina). ¿Qué es lo que hace a Ecuador tan vulnerable a la pandemia? Pues, de acuerdo con un reportaje de la BBC Mundo, pese a que esta nación ya declaró cuarentena total y una serie de medidas, el grueso de la población no ha acatado las medidas al píe de la letra. Según Esteban Ortiz, epidemiólogo ecuatoriano de la Universidad de las Américas, la crisis sanitaria es “una suma de varios factores”.

Otros factores a considerar son el hecho de que el segundo caso positivo por COVID-19 en América Latina se registró en Ecuador, y que la ex ministra de salud, Catalina Andramuño, renunció a su cargo poco después de agravarse la pandemia — el puesto fue ocupado por Juan Carlos Zevallos.

Argentina, al igual que Colombia, se prepara para un largo periodo de cuarentena, especialmente ahora que la nación reportó tres nuevas muertes que elevan la cifra de fallecidos a 26. Un total de 966 han sido confirmados y 228 personas se han recuperado. Entre las víctimas se encuentra una doctora de 52 años que feneció en La Rioja, y una mujer de 63 años que murió en Chaco. La nación enfrenta otro problema, que es más social que de salud, se trata del abuso domestico y feminicidios. Cifras oficiales revelan que, aproximadamente seis mujeres y niñas han sido asesinadas en los primeros nueve días de aislamiento social y se han disparado las llamadas a las líneas habilitadas.

Cristina Iglesias y su hija Ada, de siete años, fueron las últimas victimas de feminicidio en Argentina. El hecho ocurrió el fin de semana en Buenos Aires. Eva Giberti, coordinadora del programa estatal Las Víctimas Vontra Las Violencias, denunció que muchas mujeres son obligadas a pasar la cuarentena con sus parejas abusivas y que no tienen a donde ir y por ende, exigió al Estado buscar una solución para estas mujeres.

Brasil, pese a ser el país con mayor cantidad de casos de coronavirus en el sur del contienen americano (4.715 contagios, 168 muertes, 127 recuperados) el presidente Jair Bolsonaro se rehusa a adoptar medidas y a decretar cuarentena. Por ende, la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) solicitó a Bolsonaro que adopte medidas de contención en el país. Adicionalmente, la oposición izquierdista de esta nación solicitó la renuncia del mandatario de Estado por su pasividad en cuanto a la crisis sanitaria.

México afronta un sin fin de retos en los próximos días. Con el numero de casos confirmados subiendo a 1.094, de los cuales, 101 se contabilizaron en las últimas 24 horas, era de esperarse que el Ejecutivo de la nación no se tardara más en declarar cuarentena. Así lo hicieron ayer lunes 30 de marzo, cuando el canciller, Marcelo Ebrard confirmó la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y privado hasta el 30 de abril, 10 días más de lo previsto en días anteriores. Ebrard también declaró “estado de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor” y prohibió las reuniones de más de 50 personas.

A todas estas, una cara familiar que no estuvo en la rueda de prensa fue la del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien previamente había invitado al público mexicano a salir a las calles, y quien se aprovechó la oportunidad para visitar una obra en desarrollo, donde se le vio saludar a María Consuelo Loera Pérez, la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En ese mismo evento, también se le vio fotografiarse con varios supuestos narcotraficantes. AMLO ha sido fuertemente criticado por su actitud pasiva en cuanto al narcotráfico desde que sumió la presidencia.

España ocupa el puesto numero tres en la lista mundial de los países más perjudicados por el coronavirus. Las cifras oficiales muestran que en la nación ibérica se han contabilizado 94.417 casos, con 8.269 muertes y 19.259 recuperados. No obstante, un estudio publicado por universidad británica Imperial College, revela que al menos siete millones de personas están contagiadas en este país peninsular. Esta cifra equivale al 15% de la población nacional. Adicionalmente, las cifras oficiales muestran que en las últimas 24 horas, España registró 849 nuevos contagiados. Esto significa una alza de 11 en comparación con las 24 horas previas (838). El incremento estadístico llega en el peor momento, moralmente hablando, ya que el país había registrado una leve caída en el caso de contagiados del fin de semana para el lunes.

Italia, el segundo país más afectado por el virus a nivel mundial, y donde se han contabilizado más muertes, registró el menor numero de contagiados en 20 días. Estas estadistas fueron tomadas del día de ayer lunes 30 de marzo, que casualmente también fue el día cuando la mayor cantidad de pacientes fueron dados de alta. El país, sin embargo, sigue afrontando una grave crisis, con 105.792 contagios, 12.428 muertes y 15.729 recuperados y por ende el Gobierno anunció que mantendrá el confinamiento hasta el 12 de abril, como mínimo.

Entre tanto, Francia escala rápidamente la lista de perjudicados a nivel mundial por el COVID-19, con 44.550 casos. Pese a contar con 7.927 recuperados, de domingo para lunes se registraron 418 muertes, sumando a la cifra total de fallecidos 3.024. De hecho, el país ocupa el puesto numero siete en el mundo en la lista de afectados por el COVID-19 y es la cuarta nación europea más golpeada por el virus, superada únicamente por Alemania, España e Italia, respectivamente. El país también incrementó la cuarentena hasta el 15 de abril.

Grecia, donde se han evidenciado 1.314 casos con 49 muertes y 52 recuperados, no solamente enfrenta una crisis sanitaria por el coronavirus, sino que también lidia con una crisis económica desde hace poco más de una década. Por ende, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis solicitó a los ministro y diputados ceder la mitad de sus salarios para que el país pueda afrontar la crisis del COVID-19. Entre tanto, en Bélgica — una nación de 11.4 millones de habitantes (censo del 2018) — se han evidenciado 12.775 casos con 705 fallecidos y 1.696 recuperados. La última víctima del virus fue una adolescente de 12 años de edad que llevaba con fiebre tres días. El medico Emmanuel André, vocero de las autoridades sanitarias de ese país, declaró lo siguiente: “es un acontecimiento muy poco habitual pero nos ha dejado impactados”.

A pesar de que los países europeos enfrentan un crisis tan grande que solamente puede ser superada en escala por la devastación de la Segunda Guerra Mundial, diferentes naciones también decidieron apoyar a Irán con fármacos y medicinas que necesitan para afrontar el COVID-19, aún si eso significa enfrentarse a las sanciones estadounidenses. Gracias a la ayuda humanitaria, Irán logró abastecer gran parte de sus hospitales.

Los Estados Unidos no solamente ha superado a China en el numero de contagiados, sino que ahora también lo supera en el numero de muertes por el COVID-19. En la nación norteamericana, hasta ahora, se han reportado 176.518 casos (95.000 más que China) y 3.431 muertes (126 más que en China). Por ende, el Comfort, el buque-hospital de Ejercito de ese país, estará anclado en Nueva York y atenderá a los pacientes de esa metrópolis, convirtiendo además al Central Park en un campo hospitalario improvisado. Así así no ocurría desde los ataques terroristas a las Torres Gemelas en el 2001.

She’s here: U.S. naval ship Comfort, a hospital ship, has arrived in New York City. #COVID19 . The ship will accept patients who do not have coronavirus in order to help free up bed space at hospitals in the city. (📷: Mike Segar/Reuters) pic.twitter.com/Dhglbwf2wO

This is not the first time that the hospital ship USNS Comfort has been deployed to help New York. In 2001, the Comfort was docked in Manhattan to assist in the aftermath of the 9/11 terrorist attacks. If set on end, the Comfort would be the 13th tallest building in NYC. pic.twitter.com/BgxLHoZX4j