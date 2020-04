Coronavirus: Será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público de Chile, México no dará ayudas sociales por COVID-19

Más de 289.870 personas fueron contagiadas con el COVID-19 desde el viernes 3 de marzo, según estadísticas oficiales, para un total de 1.289.870 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia que se originó en Wuhan, China. Hasta ahora, también se han contabilizado 70.635 muertes y 272.125 recuperados. Demás está decir que el virus se ha expandido a la mayoría de los países del mundo y que mucho de estas naciones mantienen cuarentena — y han adoptado medidas drásticas — para combatir el virus. Los países que decidieron aplicar medidas ligeras para resguardar la economía, sufrieron el grueso de la epidemia el fin de semana: tal es el caso de Suecia y Los Países Bajos, donde el numero de fallecidos subió a 477 y 1.867 (respectivamente) con 76 y 101 fatalidades en las últimas 24 horas (respectivamente).

En Chile, hasta ahora, se han registrado 4.815 casos, con 37 muertes y 728 recuperados. De acuerdo con el ministro de salud, Jaime Mañalich, el fin de semana se reportaron más de 310 nuevos casos con siete muertes. De acuerdo con Mañalich, las víctimas tenían 88 años, 82 años, 97 años, 90 años, 69 años, y 80 años. De todos estos, solamente uno fue conectado a un respirador. Adicionalmente, el ministro no afirmó o descartó que existiese una escasez de tapabocas y mascarillas en su nación, más recomendó a los chilenos usarlas cuando salgan a la calle e incluso compartió por redes sociales breves tutoriales para fabricarlas de forma artesanal con artículos que pueden fácilmente ser hallados en el hogar, como bufandas, poleras y bandanas. Minsalud también compartió por redes sociales las instrucciones de como fabricar los tapaboca en casa. De hecho, esta practica ya se está realizando en los Estados Unidos, como lo ilustró el medico del Ejercito de ese país, Jerome Adams.

#DYK ? CDC’s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19 . Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps. https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK

Las recomendaciones de Mañalich llegan poco antes de que hoy lunes 6 de abril, Minsal decretada el uso obligatorio de tapabocas y mascarillas en el transporte público del país (metro, trenes, buses, colectivos y transporte aéreo), un decreto que entrará en vigencia a partir de las 5:00 am de este miércoles 8 de abril.

Entretanto, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, instó a los pobladores de las seis comunas que conforman la capital de la nación a respetar la cuarentena y a quedarse en casa. Hizo esta observación luego de que se intensificaran los controles en las 14 entradas y salidas de la capital desde el jueves de la semana pasada, y luego de que los carabineros reportaran varios intentos de irrespetar el cordón sanitario. Guevara también declaró que “hemos tenido una serie de personas de la comuna de Vitacura y de Las Condes que debieron devolverse a sus lugares desde la zona de Rapel, donde esperaban ir a pasar esta Semana Santa”.

En Argentina también se evidenciaron nuevos contagios y fallecidos durante el fin de semana. De hecho, la nación ya reporta un total de 1.554 casos positivos, con 48 muertes y 325 recuperados. De todos estos, al menos 103 casos son recientes y cuatro resultaron muertos. El ministerio de salud informó por medio de un comunicado que “del total de esos casos, 695 (44,7%) son importados, 536 (34,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 148 (9,5%) son casos de circulación comunitaria, mientras que el resto se encuentra bajo investigación epidemiológica”. Las víctimas tenían edades de 60 años, 81 años, 66 años, 72 años, y 89 años. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, declaró lo siguiente:

Brasil continúa siendo el país más perjudicado por el COVID-19 del sur del continente americano, ya que allí se han registrado 11.477 casos con 495 muertes y 127 recuperados. En las últimas 24 horas, se han contabilizado además 223 nuevos casos nueve muertes. Aún así, el presidente de esa nación, Jair Bolsonaro, se niega a declarar cuarentena y a pesar de que su gobierno destinó dinero para ayudar a las familias más vulnerables durante este periodo, también se le vio — durante el fin de semana — participar en un rezo colectivo con un numeroso grupo de personas, rompiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias al reuniéndose en grupo.

Entretanto, en Colombia — donde se han contabilizado ya 1.485 casos con 35 muertes — el vice ministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, informó que el país está asimilando muy bien a la cuarentena que durará hasta mediados de abril, y no descarta aplicar una “cuarentena inteligente” posteriormente, siempre y cuando las estadísticas indiquen que la medida puede ser aplicada. Moscoso declaró lo siguiente:

En Perú, donde se han registrado 2.281 con 83 fallecidos, varios hospitales están llegado a su limite de capacidad. Tal es el caso del Loayza, Villa El Salvador, Edgardo Rebagliati y Cayetano Heredia, los cuales reportaron recientemente que carecen de espacio en las unidades de cuidados intensivos y que carecen de respiradores artificiales.

Mientras el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aún no declara cuarentena, pese a que en su nación se han reportado ya seis casos con un fallecido (la oposición, sin embargo, denuncia que el Gobierno esconde las verdaderas cifras), el presidente Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió a los Estados Unidos que limite la deportación de migrantes a solo 25 personas por avión, para evitar la propagación del virus. Allí ya se han contabilizado 70 casos con tres fallecidos.

Otro de los países de América Central que se ha visto perjudicado severamente por el COVID-19 es México, donde se han reportado 2.143 casos con 94 muertes y 633. En las últimas 24 horas, se han registrado 253 contagios con 15 muertes. Aún así, el presidente de la nación peninsular, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó destinar dinero del Gobierno para ayudas sociales dirigidas a los más vulnerables del país, aun cuando en México, el 16.7% de la población, que representa 9 millones 375 mil personas, viven por debajo de la linea de pobreza. AMLO declaró que “la cultura de nuestro pueblo no es intangible como suele pensarse. Siempre nos ha salvado y nos ha permitido reponernos de terremotos, huracanes, inundaciones, epidemias, tiranías, malos Gobiernos y de la corrupción”.

Otra de las medidas de AMLO para preservar la economía fue descartar la solicitud del sector privado quienes habían pedido una tregua fiscal para pagar impuestos en 12 plazos.

En el viejo continente, España pareciera estar saliendo de la crisis, en especial cuando se trata del porcentaje de fallecidos por el COVID-19. Pese a que la nación ibérica ha registrado 135.032 casos — superando a Italia por 6.084 casos y a China por 53.324 casos — con 13.055 fallecidos y 40.437 recuperados, en las últimas 24 horas, se contabilizaron también 637 muertes por el virus: la cifra más baja en casi dos semanas. Este es el cuarto día consecutivo en que la cifra total desciende. María José Sierra, vocera del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, señaló que “es importante que pasen unos días para consolidar esta información epidemiológica, pero estas cifras van confirmando esta tendencia descendente que venimos observando”. También adicionó lo siguiente:

Demás está decir que España es el segundo más más perjudicado por el COVID-19 en el mundo, superado únicamente por los Estados Unidos. No obstante, el daño que le ha causado el coronavirus al país no solamente se ve reflejado en las estadísticas, sino en el dinero que ha invertido el Gobierno para combatir la pandemia. De hecho, desde el inicio de la crisis, España ha destinado 845 millones de euros en medicamentos, salarios médicos, y equipos sanitarios. Sin embargo, la lucha en contra del coronavirus también ha frenado la investigación de otras enfermedades en España, donde cientos de experimentos científicos y estudios se han paralizado al menos momentáneamente.

