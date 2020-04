Coronavirus: Muertes masivas en Brasil dan pie al cementerio más grande de Sudamérica; Colombia levanta cuarentena gradualmente

Pese a los esfuerzos de los gobiernos del mundo por contener la pandemia y evitar la propagación masiva de casos de coronavirus, en el planeta, ya se han reportado 3.018.196 casos. Desde que se originó el virus en Wuhan, China, a finales del año pasado, el COVID-19 también ha cobrado la vida de 208.074 personas y pese a que otras 889.250 han logrado recuperarse, aun quedan 1.920.872 contagiadas, de las cuales, 57.510 están en estado critico.

Aunque las cifras podrían parecer severas y por ende desalentadoras, un estudio realizado por el diario The Financial Times sugiere que la cantidad de fallecidos es 60% más alta de lo que muestran las estadísticas y además, que la cantidad de contagiados es cuatro veces mayor a lo que resaltan las cifras. El informe, sin embargo, tomó en consideración las cifras de marzo que emitieron 14 países — Dinamarca, Italia, España, Francia, Ecuador, Suecia, Inglaterra, Gales, entre otros — mas advierten que es una tendencia que se repite en muchas naciones, incluso en Brasil, Chile, Venezuela, Nicaragua, entre otras. Más desalentador aún es el hecho de que la Organización Mundial de la Salud advierte que no existe evidencia de que una persona quede inmune al COVID-19 una vez que fue contagiada y luego se recupera.

En Chile, donde se han reportado un total de 13.331 casos, con 189 fallecidos y 7.024 presuntos recuperados, existen 6.118 casos activos, de los cuales, 418 están en estado crítico. Aún así, el Estado insiste en entregar carnets a las personas recuperadas y dadas de alta que les da permiso de andar libremente por la ciudad, ya que consideran que existe evidencia suficiente de que una vez que el alguien está contagiado por COVID-19, no vuelve a repetir el virus.

En Argentina, donde se han registrado 3.892 casos con 192 fallecidos y 1.107 recuperados, más del 60% de los casos se concentra en la Provincia de Buenos Aires. Y pese a que la nación fue uno de los países latinoamericanos que primero tomó medidas para batallar contra el virus, las autoridades sanitarias denunciaron que se reportará un “aumento sustancial” de los casos positivos. Diego Santilli, vicepresidente del gobierno de la provincia, denunció que “en los últimos días en la Ciudad de Buenos Aires la curva es creciente; estamos subiendo sustancialmente el número de casos diarios que veníamos teniendo, y la apertura de la semana pasada es lo que se quiere analizar durante esta semana, para luego avanzar o no con medidas”.

Aunque las cifras en Chile y en Argentina son altas, ninguna nación del sur del continente americano ha sido tan perjudicada por la pandemia como Brasil, el país que reporta el 48% de los contagios de Sudamérica. La nación carioca contabilizó 469 casos en las últimas 24 horas, además de 27 muertes. El total de contagios en el país ascendió a 63.328, mientras que los decesos llegaron a 4.298 y pese a que los recuperados son 30.152, los casos activos siguen estando en 28.878, de los cuales, 8.318 están en estado crítico. La pandemia en el país ha sido tan devastadora, que el cementerio Vila Formosa, de São Paulo, se convirtió recientemente en el más grande de América Latina, pues allí se enterrarán más de 13.000 nuevos muertos por COVID-19. El camposanto que antes realizaba 40 sepulturas diarias ahora hace 52 y además emplea 220 sepultureros, un numero sin precedentes en la región. El alcalde de São Paulo, Bruno Covas, insiste en que los trabajos en el camposanto deberán expandirse aún más allá de los nuevos 13.000, ya que “lo peor está por llegar”.

Colombia es otra de las naciones severamente perjudicadas por el COVID-19. Allí se han registrado 5.379 casos con 244 muertes y 1.133 recuperados. Además, cuentan con 4.002 casos activos, de los cuales, 117 están en estado crítico. Aún así, hoy lunes 27 de abril comenzó la re-activación de la economía, que pondrá en marca la fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje; y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; entre otros. La intensión del Gobierno es que la nación cafetera no entre en un estado critico tanto en materia de sanidad y salud como en el ámbito económico. José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, señaló que las empresas que aspiren a la reactivación gradual deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud:

En El Salvador, donde se han registrado 323 casos con ocho fallecidos y 89 recuperados, los problemas sociales parecieran tener repercusiones más severas que la pandemia, ya que durante el fin de semana, más de 50 personas fueran brutalmente asesinadas por bandas criminales — ocurrieron 24 asesinatos el viernes y 29 el domingo. El presidente de la nación, Nayib Bukele, indicó que las bandas criminales se están aprovechando de la pandemia de coronavirus y resaltó que los homicidios fueron ordenados desde la cárcel, por lo que dictó el cierre de 24/7 para miembros de pandillas encarcelados. Bukele declaró lo siguiente:

En México, donde en las últimas 24 horas se reportaron 835 casos con 46 fallecidos, para un total de 14.677 contagios con 1.351 muertes y 8.354 recuperados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la pandemia en la nación azteca fue “domada”:

“Se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho, por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales; les puedo informar que tenemos en una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas; o sea, vamos bien porque se ha podido domar la epidemia, en vez de que se disparara — como ha sucedido desgraciadamente en otras partes — aquí el crecimiento ha sido horizontal — y esto no ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas”.