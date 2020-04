Coronavirus: Chile, Venezuela y Colombia reportan nuevos casos y nuevas muertes, México sigue sin cuarentena

Desde que se registraron los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, China, a finales del año pasado, se han contabilizado, según cifras oficiales, 741.774 casos, con 35.334 fallecidos y un total de 156.602 recuperados. Aunque China, el país donde se generó el virus, pareciera estar saliendo lentamente de la crisis, las naciones latinoamericanas están enfrentando su etapa más fuerte.

Colombia, por ejemplo, aumentó la cifra de contagiados a 702 y de muertes a 10, y solamente se han reportado 10 recuperados. Debido al alto riesgo de contagio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, decretó que harían un “alto al fuego” total hasta el 30 de abril, siguiendo el llamado de la ONU.

Entre tanto, Venezuela reportó 10 nuevos casos, los que incrementan la cifra total a 129. Adicionalmente, el país también registró una nueva muerte, para un total de tres. Según cifras gubernamentales, 39 personas se han recuperado. En una cadena de radio y televisión, el ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, identificó a la victima como un taxista que comenzó a presentar síntomas el pasado 29 de febrero, pero que acudió tarde a un centro de salud. Rodríguez añadió lo siguiente:

“De esos 129 casos, tenemos seis pacientes en condición crítica, en unidades de cuidados intensivos debidamente acondicionadas para atender este tipo de pacientes; tenemos tres con insuficiencia respiratoria aguda moderada; 45 pacientes con insuficiencia respiratoria leve y 30 pacientes sin síntomas. En las últimas 24 horas, tuvimos 10 nuevos casos… lamentablemente tenemos tres fallecidos”.

En Chile, las cifras siguen incrementando. De hecho, esta es la segunda nación más perjudicada por el COVID-19 en el hemisferio sur del continente americano, superada únicamente por Brasil. De hecho, con 310 casos nuevos, de un total de 2.449 contagios y apenas 156 recuperados, Chile también sumó una nueva muerte a su lista de estadísticas, para un total de ocho fallecidos por la pandemia. De acuerdo con Paula Daza, subsecretaria de salud, de los nuevos contagios 128 se registraron en la región Metropolitana, 42 en La Araucanía, 32 en Ñuble y 28 en Valparaíso. Daza también señaló que el último deceso fue una persona de 44 años en situación de calle en Molina, región del Maule.

Argentina, pese a contar con una de las poblaciones más grandes de Latinoamérica, no ha sido tan golpeada por la pandemia como otras naciones del sur del continente, como Perú y Ecuador. En total, se han evidenciado 820 contagiados con un total de 22 muertos y 228 recuperados. No obstante, tres de esos fallecidos son nuevos. De acuerdo con la última actualización del Ministerio de Salud, la víctima numero 20 era un hombre de 58 años, con residencia en la Provincia de Buenos Aires, que sufría de problemas respiratorios; la penúltima victima era empresario de Tucuman que había viajado junto a toda su familia a Europa y que, al regresar, todos resultaron contagiados; y la última víctima fue identificada como Ricardo Laudani, quien se encontraba internado en una clínica privada desde el 14 de marzo, con diagnóstico de gripe A y COVID-19. Para evitar que incremente aún más el numero de contagiados, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, prolongó la cuarentena obligatoria hasta el 14 de abril. Fernández declaró lo siguiente:

“Una economía que cae se levanta, pero una vida que cae no la levantamos más… Estamos ganando tiempo para prepararnos ante una situación de extrema necesidad”.

Las muertes y contagios por el coronavirus no solamente se evidencian en tierra firme, sino también en alta mar. De hecho, desde que se declaró al COVID-19 como pandemia mundial, al menos 35 cruceros han sido rechazados para pasar por el Canal de Panamá. Poco se sabe sobre lo que sucede abordo de estos buques turísticos, pero recientemente, se confirmó la muerte de cuatro pasajeros (adultos mayores) que estaban a bordo del crucero holandés Zaadam. Un portavoz de la empresa naviera confirmó la muerte de estos cuatro pasajeros por Twitter, declarando lo siguiente:

“Holland America Line confirma que cuatro pasajeros mayores han muerto en el Zaadam. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias y estamos haciendo todo lo posible para apoyarlos en estos momentos difíciles”.

El buque permanece anclado frente a la Isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, en el Golfo de Panamá, tras impedir las autoridades locales su paso por el Canal. El crucero cambió su itinerario tras haber sido rechazado para atracar en Panamá, Chile y Perú en su viaje con destino a Florida. Los pasajeros están confinados a sus camarotes y no pueden salir. Se les deja la alimentación al frente de sus puertas.

En El Salvador solamente se han contabilizado 30 casos, de los cuales seis son nuevos. Para evitar la propagación, el presidente de esta nación, Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa la exención del estado de excepción — que previamente había sido establecida hasta el 14 de marzo — por 15 días más, hasta el 30 de marzo. Ayer domingo 29 de marzo, el comité legislativo aprobó la solicitud, pese a que generó bastante desagrado entre los opositores a Bukele.

No todas las naciones de América Central han tenido tanto éxito para batallar con la crisis. De hecho, en esta parte del continente, México se ha visto seriamente perjudicado por la rápida propagación de contagiados. De hecho, en ese país se han reportado un total de 993 casos, con 20 muertes. De estos, 145 casos son nuevos y se registraron en menos de 24 horas y cuatro de las muertes son recientes, pues también se contabilizaron en las últimas 24 horas.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, declaró en una rueda de prensa durante la noche del domingo 29 de marzo que 117 personas se encuentran hospitalizadas, y que de estas, el 65% están estables, mientras que el 30% están graves y el 5% están “en intubación”, es decir, en delicado estado de salud. México aún no ha adoptado cuarentena.

Con un total de 85.195 contagiados, 7.340 muertes y 16.780 recuperados, España ocupa el puesto numero tres en la lista de países más perjudicados del mundo por el COVID-19. Sin embargo, la tendencia que arrojaron las estadísticas oficiales es que el porcentaje de incremento de fallecidos se ha reducido ligeramente. Aún así, según cifras suministradas por el Ministerio de Sanidad siguen siendo aterradoras, pues en las últimas 24 horas, se han reportado 812 personas fallecidas — aunque en las 24 horas anteriores se registraron 838. Entre las últimas personas en contagiarse se encuentra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, quien dio positivo por el virus COVID-19 el fin de semana tras haber presentado síntomas desde el 21 de marzo.

Italia, con un total de 97.689 casos positivos confirmados (12.494 más que España y 16.219 más que China) también muestran tendencias hacia la baja. De hecho, pese a que el número de fallecidos incrementó el sábado 28 de marzo los 10.023, se han registrado un total de 889 muertos en las últimas 24 horas. En días anteriores, Italia había reportado 969 fallecidos en 24 horas. Ningún país ha reportado más muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia mundial que Italia.

Austria ocupa el puesto numero 10 en la lista de los países europeos más perjudicados por el coronavirus. De hecho, en esta nación se han contabilizado 9.520 casos (732 nuevos) con 108 fallecidos (22 nuevos) y un total de 636 recuperados. Por ende, el canciller de la república alpina, el conservador Sebastian Kurz, ordenó que quienes no usen máscara, o cualquier otra prenda que cubra la nariz o la boca, no podrá entrar en los supermercados. El decreto entra en vigencia a partir del miércoles 1ro de abril. Kurz indicó que el Estado está repartiendo mascarillas y tapabocas en todo el país y aseguró que su uso es esencial para evitar nuevos contagios. Además, señaló que la medida es una herramienta para prevenir una crisis sanitarias, aunque también indicó que cuentan con muchas camas disponibles en los hospitales.

Alemania, nación que no solamente comparte fronteras con Austria, sino también una historia y un parecido cultural, ocupa el puesto numero tres en la lista de países europeos perjudicados por la pandemia (superado solamente por España e Italia). La presión de los entes gubernamentales para contener el virus y evitar una catástrofe económica ha sido tan abrumadora, que muchos no han logrado manejar la presión. De hecho, Thomas Schäfer, responsable de finanzas del estado federado alemán de Hesse, se suicidó. Volker Bouffier, el jefe del gobierno de esa región, reveló que el cadáver de Schäfer fue hallado en las vías del tren. Bouffier también insinuó que fue la presión por lidiar con el coronavirus y sus repercusiones lo pudo haber motivado a tomar la decisión. “Debo partir de la base de que estas preocupaciones le presionaron”. Alemania ha contabilizado un total de 63.929 casos, con 560 muertes y 9.211 recuperados. Ocupa actualmente el puesto cinco en el mundo en la lista de países más afectados por el COVID-19, superado únicamente por China, España, Italia y Estados Unidos, respectivamente.

Entre tanto, Rusia es uno de los países que mejor ha lidiado con la pandemia desde que se registraron los primeros casos en China. De hecho, pese a contar con un territorio que trasciende continentes y además de compartir frontera con China, en esta nación solamente se han contabilizado 1.836 casos, con nueve muertes y 66 recuperados. No obstante, 302 de estos casos son nuevos y nueve de estas muertes también. Por ende, el gobierno de Rusia propuso aplicar una cuarentena obligatoria a sus 144 millones de habitantes. En Moscú, la capital cultural, económica y gubernamental, los residentes ya estaban bajo cuarentena voluntaria, es decir, solamente salen a trabajar si es estrictamente necesario, y limitaban sus salidas solamente a viajes para comprar víveres, a las farmacias y al medico, o incluso a pasear a las mascotas, pero solo a 100 metros de distancia de la vivienda. El primer ministro ruso, Mijail Mishustin no solamente pidió el cierre total de las fronteras del país para hoy lunes 30 de marzo, sino que también solicitó sancionar a las personas que incumplan con la cuarentena. Entre tanto, el presidente Vladimir Putin, ofreció una semana pagada por el Estado a las personas que cumplan con la cuarentena, aunque muchos la irrespetaron el fin de semana cuando aprovecharon el inusual tiempo soleado para salir a pasear.

Uno de los peores escenarios que podrían enfrentar los cuerpos médicos que luchan contra el coronavirus desde los hospitales del mundo es una mutación del virus — demás está decir que, de volverse contagioso por aire, la crisis se agravaría aún más. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el COVID-19 no se transmite por el aire y que el uso de los tapabocas y mascarillas es únicamente para evitar el contacto con las gotitas respiratorias que una persona contagiada proyecta al estornudar o al toser. Entre otras (buenas) noticias en el ámbito de salud, destaca la noción de que ingenieros británicos y alemanes fabricaron un dispositivo que permite a los pacientes infectados de coronavirus ser tratados fuera de la unidad de cuidados intensivos. El innovador aparato está en prueba, pues fue fabricado en dos semanas, gracias al financiamiento de las universidades UCL y la University College Hospital de Londres y la empresa Mercedes Formula One.

En los Estados Unidos, el panorama no es nada alentador. De hecho, con 145.443 casos, 2.613 muertes y 4.574 recuperados, el país supera, oficialmente, a China (por 63.973 casos) en el numero de casos por el COVID-19. Por esta razón el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, admitió que el pico de contagios se verá en dos semanas y extendió las medidas de cuarentena hasta el 30 de abril. El gobierno de se país también hizo un tratado con la empresa Johnson & Johnson para crear un billón de dosis de vacunas que le costará al Estado aproximadamente USD $1 billón.

Pese a estar tan cerca de China, Japón ha contabilizado únicamente 1.866 casos, con un total de 424 recuperados. De hecho, está mejor situada en la lista de estadísticas que otros países de Asía, como Malasia, Corea del Sur, y por su puesto, la propia China. Sin embargo, el Ejecutivo de Japón reportó que superaron un récord diario de contagiados (200) y confirmaron 55 muertes por el COVID-19. Malasia es el tercer país asiático más perjudicado por el virus (2.626 casos, 37 muertes, 479 recuperados) y también es el principal productor mundial de preservativos. De hecho, las empresas que se encargan de la producción de condones en ese país detuvieron su producción debido al virus y advirtieron que una escasez global de su producto está prevista.

Entretanto, Australia cuenta con 4.245 casos y allí se han reportado 18 muertes y 244 recuperados. Y pese a que las cifras parecieran alentadoras, el Estado mantiene una cuarentena total. Es por eso que destinarán USD $80 mil millones para resguardar seis millones de salarios. En el continente africano, Zimbabue fue uno de los últimos países en tomar medidas para prevenir la expansión del virus. Oficialmente en la nación se han contabilizado apenas 7 casos y una sola muerte. No obstante, la nación entra en cuarentena total y muchos opositores al gobierno advierten que sus ciudadanos morirán de hambre. El país ha vivido décadas de tiranía, dictadura, desabastecimiento y la peor crisis económica del mundo.

