Coronavirus: Chile coloca a fallecidos como recuperados, enfermeras en México son agredidas por transmitir virus

Pese a que se han registrado 460.541 recuperados por COVID-19 en todo el mundo, otras 121.927 personas han perdido sus vidas gracias a la pandemia que se originó en Wuhan, China, a finales del año pasado. Y mientras que el total de contagiados llegó a 1.949.619 y promete superar los dos millones antes del final de la semana. Actualmente, 1.367.151 de personas están contagiadas con el coronavirus, mientras que 51.048 están en estado crítico.

En Chile, donde se han registrado un total de 7.917 casos y 92 fallecidos, en las últimas 24 horas, se contabilizaron 392 nuevos casos y 10 muertes por la pandemia. Y aunque oficialmente se han recuperado 2.646 personas, las últimas declaraciones del ministro de salud, Jaime Mañalich, revelan que varios de los muertos pudieran estar siendo colocados en las estadísticas como recuperados y no como fallecidos, ya que, según Mañalich, ya no pueden contagiar a más nadie. Esto representaría un fallo enorme en las estadísticas que mostraban a Chile como la nación de Latinoamérica con mayor numero de recuperados. Mañalich declaró lo siguiente:

“Tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días de diagnostico o que desgraciadamente han fallecido”.

Claudia Cortés, infectóloga chilena, catalogó las declaraciones del ministro (y también medico) como “curiosas” y denunció que las estadísticas podrían estar siendo manipuladas de forma política mas no científica:

“Hay gente que más allá de los 14 días puede seguir eventualmente con el virus, como hay gente que con menos días puede dejar de hacerlo. Después de que mueres, definitivamente no contagias a nadie, estás dentro de un cajón. Pero es por lo menos curioso que pongan en los números de ‘recuperados’ a los muertos, que debieran estar en una columna aparte de las estadísticas”.

Otro de los países de América Latina que pareciera menospreciar la peligrosidad del coronavirus es Brasil, nación que con 23.955 casos, 1.361 fallecidos y apenas 2.979 recuperados, es el país más perjudicado por el COVID-19 en la región. En las últimas 24 horas, se han contabilizado 525 nuevos contagios con 33 muertes. Aún así, el presidente de la nación cariona, Jair Bolsonaro, declaró el fin de semana que “parece que este asunto del virus se está yendo” y se le vio salir a la calle sin guantes o tapaboca y tomarse fotos y selfies en procesiones religiosas de Semana Santa. Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha ignorado las advertencias de los expertos — e incluso de sus propios ministros — y ha adoptado una actitud a favor de “resguardar la economía” sin considerar el impacto que el virus podría tener en la salud de su país: especialmente en los más vulnerables, que son la población pobre que vive en favelas y los indígenas. De hecho, aparte de Brasil, solamente tres países no han declarado cuarentena: Bielorrusia, Turkmenistán y Nicaragua.

En Argentina, donde se han reportado 2.277 casos con 102 fallecidos y 559 recuperados, en las últimas 24 horas, se contabilizaron tres fallecidos. De acuerdo con el ministerio de salud, las víctimas son tres hombres: uno de 75 años que residía en Buenos Aires, otro de 54 años que vivía en Chaco, y uno de 40 años, oriundo de Río Negro. Adicionalmente, el lunes, se realizaron 1.612 las nuevas muestras, para un total de 22.805 tests, lo que equivale a 502,6 por cada millón de habitantes.

Menos mal que vamos aplanando la curva🙄https://t.co/vn5WdNEgeG — Sandra Ψ✿(ツ)™ (@sandra022M) April 12, 2020

En Venezuela, donde se han registrado 189 casos y 9 fallecidos y 110 recuperados, la cuarentena social (de 30 días) anunciada el 13 de marzo, se extenderá por 30 días más hasta el 11 de mayo, según un anuncio oficial. En esa nación, también se registraron ocho nuevos contagios en las últimas 24 horas. En Colombia, donde se han contabilizado 2.852 casos con 112 muertes y 319 recuperados, en las últimas 24 horas, se reportaron 76 nuevos contagios. De acuerdo con el ministerio de salud, los nuevos casos positivos se registraron en las siguientes regiones: Bogotá (20), Antioquia (12), Cartagena (11), Valle (9), Santa Marta (5), Cundinamarca (4), Huila (3), Caldas (2), Atlántico (2), Tolima (2), Meta (2), Quindío (2), Barranquilla (1) y Risaralda (1).

Lo de la universidad pública en Colombia con el Coronavirus no es nuevo, no se hace investigación científica por casualidad o de un día para otro, es lo que hacen estudiantes, profesores y profesionales permanente, y es lo que no ven quienes llevan años estigmatizando su trabajo. — Félix de Bedout (@fdbedout) April 8, 2020

Murió el primer médico por coronavirus en Colombia, su nombre era “Carlos Nieto” tenía solo 33 años, con dos hijos, se contagió mientras intentaba salvar la vida de otros en Bogotá, cumplía con el uso de las medidas de prevención, pero el sistema de salud falló… Qué dolor. — David. (@DonIzquierdo_) April 11, 2020

Mientras que en Nicaragua las cifras parecieran haberse congelado en nueve contagios y un fallecido, el presidente, Daniel Ortega aún no aparece, y da paso a especulaciones sobre su estado de salud. La oposición del país exige fe de vida, ya que la última vez que se le vio en público fue hace 42 días, aunque haya aparecido en una videoconferencia hace 23 días. Lo más preocupante de la nación no es lo que reflejan las cifras oficiales, pues estas, claramente, no están siendo actualizadas, sino que en lo que va de pandemia (de acuerdo con denuncias medicas en medios de comunicación locales) se han registrado al menos 66 muertes por “neumonia” y otras 22 mil personas están gravemente enfermas — la mayoría de los afectados se concentra en Managua.

Dónde está Daniel Ortega?: la larga ausencia del dictador de #Nicaragua en medio de la pandemia del coronavirus estimula rumores sobre su salud. Hace 42 días estuvo por última vez en un acto público y hace 23 días se le vio en una videoconferencia. https://t.co/zbescRSjKk — CarlosSanchezBerzain (@Csanchezberzain) April 4, 2020

En Nicaragua se reportan 66 muertos y 22 mil afectados de “neumonía”. Las autoridades insisten en negar que se trate de Coronavirus.



Y Daniel Ortega no aparece. https://t.co/QNeggrzv2i — Isaac Larrier (@IsaacLarrier) April 7, 2020

En México, la burbuja que rodeaba la pandemia parece haber estallado. En la nación azteca, se han evidenciado 5.014 casos con 332 muertes y 1.964 recuperados. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que falló en decretar cuarentena a tiempo, y justo ahora es que comienza a tomar medidas, como la realización masiva de tests. Aún así, el numero de contagios incrementa desenfrenadamente a diario. De hecho, en las últimas 24 horas, se han registrado 353 casos (20,4% más que el día anterior) y 36 fallecidos. Adicionalmente, existen 9.341 casos sospechosos. A esto se le suma el hecho de que el sistema de salud de la nación peninsular no está en optimas condiciones, como lo denunció el director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Víctor Hugo Borja Aburto, quien aseveró que “la primera línea en esta batalla contra el coronavirus” tiene muchas carencias y que el personal medico también se está enfermando. También está el hecho de que varios trabajadores de la salud, especialmente enfermeras, están sido agredidas en el transporte público y acusadas de ser portadoras del virus. Los ataques se han registrado en Yucatán, Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos.

Grecia cerró toda la actividad comercial 4 días después del primer fallecido por Coronavirus.

Italia al cabo de 18 días.

España al cabo de 30 dias.



Grecia (10M hab) lleva 2100 casos y 98 fallecidos.https://t.co/LUUCE1f7oa — Frank Bascombe (@FrankTornen) April 13, 2020

En el viejo continente, Italia fue una de las naciones más golpeadas por el COVID-19. De hecho, allí, se reportaron 159.516 casos, con 20.465 fallecidos y 35.435 recuperados y queda en el puesto tres de la lista global de países más perjudicados por el coronavirus, después de España y Estados Unidos, respectivamente. No obstante, la nación peninsular registró el numero de contagios diarios más bajos desde el 13 de marzo. En Francia (136.779 casos, 14.967 fallecidos, 27.718 recuperados) el presidente Emmanuel Macron anunció las medidas que tomarán para reactivar la economía poco a poco y salir de la cuarentena: el confinamiento social que acabará el lunes 11 de mayo verá reabrir primero las guarderías, escuelas y liceos, mientras que universidades, bares, cafés, restaurantes, salas de espectáculo, teatros, museos y festivales de verano seguirán cerrados hasta mediados de julio. Los adultos mayores, sin embargo, deberán permanecer en sus casas hasta que el peligro haya pasado completamente.

Cómo va España (el país con más muertos por millón de habitantes)?



Hoy el Gobierno decidió INTERVENIR laboratorios privados “para acelerar test de coronavirus y vigilar precios”.



Siempre que se controlan precios y se intervienen empresas vendrá escasez. Socialistas al mando.. — VanessaVallejo (@vanesavallejo3) April 14, 2020

Este es el índice de seguridad en Europa con el coronavirus. Miren donde está España. Búsquenla y se lo cuentan a los principales responsables de que seamos campeones del mundo en matar a nuestra población. Tambien en engañarla. Sánchez e Iglesias, los enterradores supremos. pic.twitter.com/kUqdl3nF4A — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) April 14, 2020

España, la nación más perjudicada por la pandemia después de los Estados Unidos, ha evidenciado 172.541 casos con 18.056 fallecidos y 67.504 recuperados. Aparte de que cuenta con una de las cifras de recuperados más altas del mundo, una vez más, la cifra de fallecidos en un día volvió a descender, luego de que en las últimas 24 horas se registraran 2.442 contagios y 300 fallecidos. No cabe dudas de que la crisis ha afectado el sistema sanitario del país, al igual que la economía, y ahora, la nación se enfrenta con una crisis de vivienda, luego de que varios propietarios y jefes de arriendo amenazaran a sus inquilinos con dejarlos en la calle tras haber resultado positivos por el virus. Portugal, nación que comparte la península ibérica con España, contabilizó 514 casos positivos con 32 fallecidos en las últimas 24 horas, para un total de 17.448 contagiados, 567 muertes y 347 recuperados. Y mientras que en el Reino Unido la estrategia inicial dio resultados negativos y ahora cuentan con 93.873 casos y 12.107 fallecidos (5.252 contagios y 778 muertes en las últimas 24 horas), países como Chequia, Austria y Dinamarca se preparan para levantar la cuarentena y reactivar sus economías.

This is interesting to notice. The shift to digital platforms during the pandemic took away the advertising from traditional forms of media – specifically the newspaper in Australia.https://t.co/ofKs1cFgAC — Marina Cardoso do Nascimento (@marina_nascim) April 14, 2020

The devastating impacts of the crisis on print media in Australia continue to be felt:https://t.co/cjy9G4rMnW — Sameer Padania (@sdp) April 14, 2020

Para nadie es un secreto que la pandemia global de coronavirus trasciende cualquier aspecto sanitario, especialmente cuando un tercio de la población del planeta está bajo confinamiento social y por ende, muchas empresas han dejado a un lado sus labores, disminuyendo la publicidad. Para los medios de comunicación de Australia, el resultado ha sido devastador, ya que docenas de periódicos han dejando de lado sus versiones impresas debido a la falta de publicidad. Algunos han logrado seguir adelante de forma digital, mientras que otros se vieron forzados a cerrar. Sin embargo, el gobierno del país que hasta ahora ha contabilizado 14.185 casos, con 384 fallecidos y 7.633 recuperados, está intentando copiar la estrategia de Corea del Sur y darle seguimiento a los casos con el uso de la tecnología y las aplicaciones, para rastrear donde se concentran la mayor cantidad de casos.

Mientras tanto, el gobierno de la India extendió la cuarentena absoluta hasta el 3 de mayo, la OMS advierte que el coronavirus podría ser “una nueva realidad” y la humanidad debería aprender a acostumbrarse a vivir con el virus en dado caso de que no se logre conseguir una cura, aún cuando, en China, los científicos están trabajando con dos posibles vacunas. Y mientras el Fondo Monetario Internacional advierte que la pandemia podría tener resultados económicos más catastróficos que la gran depresión y la crisis bancaria del 2008, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump arremetió contra periodistas que cuestionaron su autoridad.

