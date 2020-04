Coronavirus: Brasil desobedece a Bolsonaro y entra en cuarentena voluntaria, Ecuador deja sus cadáveres en la calle

De acuerdo con estadísticas oficiales, al menos 886.110 personas han sido contagiadas con el COVID-19 en todo el mundo desde que surgió el primer caso en Wuhan, China, a finales del año pasado. De estos contagiados, 44.228 han muerto y 185.274 se han recuperado. Hasta hace aproximadamente dos semanas, China estaba en el puesto numero uno en la lista de países perjudicados por el coronavirus, pero hoy en día la nación asiática es superada por España, Italia y Estados Unidos respectivamente, con Alemania escalando rápidamente al puesto del gigante de Asia.

En América Latina, ningún país se ha visto tan afectado por la pandemia mundial como Brasil. Allí se registró el primer fallecido por el virus en el sur del continente y desde entonces, han reportado 5.908 casos, con 204 muertes y apenas 127 recuperados. En las últimas 24 horas se han contabilizado 191 casos nuevos con tres nuevas muertes. Aún así, el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, se rehúsa a declarar emergencia sanitaria y no ha llamado a cuarentena. Adicionalmente, también ordenó a los trabajadores a asistir a sus lugares de trabajo. Sin embargo, los pobladores del país de más de 210 millones de habitantes están tomando precauciones por sí mismos y se están quedando en casa. De hecho, 24 de los 27 estados de la nación están en cuarentena por orden de sus gobernadores. Medios de comunicación locales reportan que incluso muchos de los políticos más cercaron al presidente no están conformes con su actitud en cuando a la crisis sanitaria. Afortunadamente, el Senado de este país aprobó un salario gubernamental que será destinado a las familias más pobres.

Chile es el segundo país del hemisferio sur del continente americano más perjudicado por el virus. Allí se han registrado 3.031 casos, con 16 muertes y 234 recuperados. De estos casos, 293 se reportaron en las últimas 24 horas, al igual que cuatro nuevas muertes. El ministro de salud, Jaime Mañalich confirmó que las víctimas son dos mujeres y dos hombres de entre 58 y 82 años. Colombia también agrega más contagiados a su lista de estadísticas. En la nación cafetera se han contabilizado 906 casos, con 16 muertes y 31 recuperados. La mayoría de los contagios se concentran en Bogotá (390), seguido de Valle (116), Antioquia (101), Bolivar (42), Cundinamarca (38), Risaralda (35) y otros. El presidente del país, Ivan Duque, habló en Radio Nacional de Colombia sobre las medidas que se han tomado para enfrentar el COVID-19 y declaró lo siguiente:

En Ecuador, el panorama no es nada alentador. De hecho, la nación lleva 2.302 casos positivos, con 79 muertes y 58 recuperados. Ningún países latinoamericano, aparte de Chile y Brasil, se ha visto más afectado por el virus. Guayaquil, una de las ciudades más prosperas del territorio por ser una localidad portuaria, es la región más golpeada por la pandemia, ya que allí se concentran la mayoría de los casos. Aún así, el Gobierno reconoció que la cantidad de muertes es abrumadora y que por ende, la tarea de recoger los muertos y darles sepultura se ha vuelto cada vez más difícil, por lo cual, los familiares afectados se ven en la obligación de sacar los cadáveres a la calle.

El vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner reconoció el problema que están afrontando y declaró en una rueda de prensa que están haciendo lo humanamente posible para lidiar con este reto. También añadió lo siguiente:

Quizás ningún país en el continente (aparte de El Salvador) haya tomado medidas más drásticas que Argentina, donde la cuarentena se extenderá hasta después de abril. El país que ya ha contabilizado 1.054 casos con 27 muertes y 248 recuperados, tomó la iniciativa de prohibir los despidos laborales por los próximos 60 días.

Un poco más al norte del continente, México se adentra en la crisis del coronavirus habiendo ya anunciado cuarentena pero sin haber establecido aún medidas económicas. Hasta hoy, la nación azteca ha contabilizado 1.215 casos, con 29 muertes y 35 recuperados. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después de haberse negado a aceptar que el virus es potencialmente mortal y de haber instado a la población de su nación a salir a la calle e incluso a abrazarse, esta mañana en rueda de prensa señaló que su gobierno tiene como prioridad evitar más contagios. Añadió lo siguiente:

Cuba, la nación caribeña que el lunes 23 de marzo había lanzado la campaña llamada “ni sol ni tabaco ni ron”, la cual esencialmente confinaba a los turistas a sus habitaciones de hoteles y cerraba las fronteras a todos menos a los propios ciudadanos cubanos, ayer martes 31 de marzo anunció que, a partir del jueves 2 de abril, cerraran por completo las fronteras, tanto para nacionales como para extranjeros. Según cifras oficiales, en la isla se han contabilizado ya 212 casos, de los cuales, 26 son nuevos. Seis personas han fallecido y 12 se han recuperado. El primer ministro Manuel Marrero tomó la decisión tras considerar que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye “un riesgo para los cubanos”. Aún quedan en la isla 20.392 turistas (la mayoría de ellos en La Habana), de los que 13.010 son extranjeros y 7.381 cubanos con residencia en otros países. Entre los turistas se encuentran varios chilenos, quienes denunciaron abandono por parte del Gobierno de su país por no atender el llamado de auxilio para sacarlos de Cuba. Entre ellos destaca a actriz Carolina Cox, miembro del Partido Comunista de su país quien tiene lazos con el gobierno de Cuba.

Varios países de América Latina como Venezuela, Honduras y Guatemala, entre otros, han contabilizado más casos. La República Dominicana (nación de apenas 10.7 millones de habitantes, según el último censo hecho en el 2017), por ejemplo, es una de las islas caribeñas más perjudicadas por el virus, ya que allí se han contabilizado 1.284, con 57 muertes y 9 recuperados. En las últimas 24 horas se han reportado 175 nuevos casos y seis nuevas muertes. Estas estadísticas contrastan con las cifras que arroja Haití, el país que comparte la isla y que cuenta con 10.98 millones de habitantes (según el último censo hecho en el 2017) que solamente ha evidenciado 16 casos, sin muertes y un recuperado (según cifras oficiales).

En el antiguo continente, España e Italia siguen encabezando la lista de contagiados a nivel mundial, solamente superados por los Estados Unidos. La nación ibérica marcó ayer un nuevo récord de fallecidos en 24 horas con 849 muertes. Este país ya lleva 102.136 casos, 9.053 muertes y 22.647 recuperados. Italia, entre tanto, contabiliza ya 105.792 casos, con 12.428 muertes y 15.729 recuperados. La crisis de salud no solamente ha afectado a la nación peninsular desde el punto de vista sanitario y moral, sino también económica y por ende, el Gobierno aprobó llevar a cabo tests de anticuerpos para sacar a la calle a los trabajadores lo más pronto posible, habiendo superado la pandemia. Y como era de esperarse, el Ejecutivo también extendió la cuarentena oficialmente hasta el 13 de abril.

El virus no solamente afecta a los más vulnerables de salud, sino que tampoco tiene escrúpulos para contagiar a los ricos y famosos, al igual que a mandatarios de estado. Después de todo, la canciller alemana Angela Merkel está en aislamiento tras haber estado en contacto con un medico que dio positivo por coronavirus, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al igual que el Príncipe Carlos de Gales, dieron positivo por el virus. El último Jefe de Estado en entrar a esta lista que cada vez es menos exclusiva es el presidente ruso Vladímir Putin, quien se encuentra en aislamiento total tras haber entrado en contacto con un medico que dio positivo. No obstante, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, aseguró que Putin está en buen estado de animo y de salud y que se está dedicando al tele-trabajo:

Adicionalmente, el virus cada vez se hace más resistente y afecta, cada vez más, a las personas más jóvenes. De hecho, ayer, una niña de 12 años murió por el COVID-19 en Bélgica, mientras que hoy salió a la luz que un niño de 13 años feneció en Londres por el coronavirus. La víctima estaba internada en el Hospital King’s College de Camberwell. En Irlanda, la nación vecina del Reino Unido y quienes comparten frontera con la Gran Bretaña por Irlanda del Norte, se han contabilizado 3.235 casos, con 71 muertes y cinco recuperados. Por ende, las directrices de salud recomendaron evitar los encuentros cara a cara y no besar a nadie fuera de casa. Según las indicaciones del ministerio de salud de la nación isleña, las personas que pretendan llevar a cabo relaciones extramaritales o aquellos que quieran llevar a cabo encuentros sexuales deberían limitarse nada más al sexting, al phone-sex, y a la vídeo llamadas eróticas. También recomendaron lavarse bien las manos antes de llevar a cabo la masturbación.

En Estados Unidos ya se han contabilizado 205.036 casos, con 4.516 muertes y 8.745. En las últimas 24 horas, se han registrado 16.506 nuevos casos, con 463 muertes recientes. De hecho, oficialmente, el virus ha cobrado más vidas en este país que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (2.977). Aún así, el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, advirtió que la situación se tornará “muy dolorosa durante dos semanas” y que el numero de muertes podría alcanzar los 100.000 y 240.000. Muchos medicos están lidiando con una pandemia en condiciones precarias, ya que no cuentan con la cantidad de medicamentos o herramientas necesarias y enfrentan ser despedidos y hablan con la prensa o denuncian la escasez. Nuevo York, siendo uno de los epicentros de la pandemia, considera pagarle USD $6 por hora a los prisioneros que hagan cementerios masivos en Hart Island, una isla del estado de Nueva York.

Captain of U.S.S.Theodore Roosevelt PLEADS 4 Help as Coronavirus Spreads Onboard. Praying 4🎖Brave Sailors On Ship,Without Help.When I Was Young,Thought We Had Unspoken Pact With Vets.They’d Protect Us & We’d Have Their Backs.We Didn’t Have Their Backs🕊 https://t.co/Jk5zjQ2ReR

The Theodore Roosevelt is docked at Guam. Seventy sailors are sick. @realDonaldTrump is refusing to get those sailors off the ship and to test the rest of the 5,000 crew! Let that sink in my veteran brothers and sisters that still support this FUCK! Trump doesn’t care at all!!!