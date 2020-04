Coronavirus: Bolsonaro destituye a ministro de salud de Brasil; adultos mayores de Argentina deberán pedir permiso para salir de casa

De acuerdo con cifras oficiales, 2.206.690 de personas se contagiaron con COVID-19 en todo el mundo desde que inició la pandemia a finales del año pasado. El virus que se originó en Wuhan, China, también mató, desde entonces, a 148.663 personas, mientras que otras 558.440 personas han logrado recuperarse.

En América Latina, más de 85.237 personas han resultado contagiadas por el coronavirus en 30 países desde el inicio de la pandemia. Otras 4.001 personas han muerto y los países más afectados son Brasil en donde se han contabilizado 1.952 muertes, seguido por Ecuador, en donde se han evidenciado 403 decesos.

En Chile, donde se han reportado 8.807 casos con 105 fallecidos y 3.299 recuperados, el Ministerio de Salud cuenta con más de 2.000 contagiados locales sin nexo a ningún otro infectado, es decir, que Minsal no reconoce en donde estos pacientes contrajeron el virus. La información que surgió del más reciente Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, indica además que los casos se evidenciaron entre el 1 y el 15 de abril. El informe categoriza estos casos como “confirmados sin antecedentes de viaje y sin antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19”. Fernando Leanes, portavoz de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Chile, confirmó que dicha cifra es “preocupante” y añadió lo siguiente:

“Es lo esperable, pero para nada lo deseable. No es bueno que nos aparezcan muchos casos así, porque dan cuenta de que hay gente que no toma las medidas sugeridas — lavado de manos, distanciamiento social, etc. Debemos considerar que en esta enfermedad tenemos muchas personas sin síntomas perceptibles, o que derechamente, tienen síntomas leves y se siguen moviendo”.

En Argentina, donde se han reportado 2.669 casos con 122 fallecidos y 666 recuperados, es quizás uno de los países de Latinoamérica que ha tomado medidas más drásticas para combatir el COVID-19. Aún así, la cantidad de casos en la nación continúa incrementando, y es por eso que, a partir del lunes 20 de abril, los adultos mayores de 70 años deberán pedir un permiso para salir de sus casas mientras dure la cuarentena. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la medida se llevará a cabo de manera más estricta en la capital, Buenos Aires, donde habitan alrededor de 650.000 personas que son mayores de 65 años — de los cuales, 490.000 tienen mas de 70 años, y el 70% vive solo o en hogares que comparte con personas de su misma generación, lo que los hace más vulnerables, especialmente considerando que muchos de ellos no son diestros con la tecnología. En la capital, ocho de cada 10 fallecidos por coronavirus​, son adultos mayores. Para conseguir el código, se deberá llamar al 147, y serán atendidos por los 34.346 voluntarios que se anotaron para ayudar a los ancianos.

En Brasil, donde se han registrado 208 contagios con cinco fallecidos en las últimas 24 horas, para un total de 30.891 casos con 1.952 fatalidades, el presidente Jair Bolsonaro destituyó al ministro de salud, el médico Luiz Henrique Mandetta, quien recientemente había sido un fuerte crítico a la gestión de Bolsonaro en cuanto al COVID-19 y quien es además un fuerte partidario del aislamiento social. Adicionalmente, Bolsonaro nombró al oncólogo Nelson Teich como el numero director de salud y declaró lo siguiente: “he hablado con el doctor Teich de que gradualmente tenemos que retomar el trabajo”. Sin embargo, Bolsonaro insiste que el confinamiento social no es la cura para el coronavirus y adicionó lo siguiente:

“El medicamento no puede tener efectos secundarios más dañinos que la enfermedad misma”.

El despido de Mandetta no sorprende a los locales, especialmente porque la tensión y las discordias entre Bolsonaro y el medio llevan semanas. No obstante, muchos de los opositores del presidente aseguran que la destitución llega porque la popularidad de Mandetta había incrementado debido a su posición ante la pandemia y algunos aseguran que Mandetta pretendía usar este apoyo para ser contrincante de Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales. Al conocer de la renuncia, el ex ministro declaró lo siguiente:

“Acabo de saber por el presidente Bolsonaro de mi destitución… un médico no abandona a su paciente”.

En Ecuador, donde se han reportado (oficialmente) 8.225 casos con 403 fallecidos y 838 recuperados, el presidente Lenín Moreno aprobó un bono de USD $60 mensuales para las familias más vulnerables. Cuando la cantidad de muertes en esa nación incrementó, el 70% de los fallecidos se evidenciaron en el estado de Guayas, especialmente en su capital, la ciudad porteña de Guayaquil, en donde la cantidad de fenecidos fue tanta que los familiares se vieron forzados a dejar los cadáveres de sus familiares en las calles, ya que el Estado no contaba con infraestructura suficiente para recoger todos los cuerpos a tiempo.

A pesar de que las cifras aseguran de que las víctimas son apenas 403, expertos aseguran que la cantidad de muertos reales supera los miles, aunque el gobierno no tiene forma de contabilizarlos todos. Adicionalmente, el Estado también sostiene una lucha por mantener cifras reales en cuanto a los contagiados con COVID-19, ya que no cuentan con la cantidad de kits de testeo necesario para toda la población.

En Bolivia, donde se han registrado 465 casos con 31 muertes y 26 recuperados, en las últimas 24 horas, se han contabilizado 24 nuevos casos y dos fallecidos. Aun así, los bolivianos — quienes se enfrentan a un confinamiento social injusto sin ayuda gubernamental, además de cesura e intimidación del propio gobierno interino — esperan que la cantidad de contagios se triplique y que la cantidad de muertes se duplique. Según Mohamed Mostajo-Radji, embajador boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación, aseguró que el pico de la pandemia se espera en la segunda semana de mayo: “Sobre el pico más alto, por número básico estaríamos hablando a mediados de mayo. Es posible que se alargue después o que nunca lleguemos al máximo, dado las medidas del Gobierno que se han tomado en reducir las curvas desde el inicio”.

Mientras que en Cuba se registraron 61 casos y cuatro decesos en las últimas 24 horas, para un total de 923 casos con 31 fallecidos y 171 recuperados, en la República Dominicana se contabilizaron 371 nuevos infectados por coronavirus en la últimas 24 horas, con cuatro fallecidos, para un total de 4.126 casos, con 200 muertes y 215 recuperados. En México, se ha registrado un total de 6.297 con 486 fallecidos y 2.125 recuperados, aunque, en las últimas 24 horas, se evidenciaron 450 contagios y 37 decesos. José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, resaltó que hay 12.340 casos sospechosos de COVID-19, mientras que 25.511 tests resultaron negativos al virus.

Entre tanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro informó que cuatro médicos cubanos, integrantes de la Misión Médica del programa Barrio Adentro, dieron positivo por COVID-19 tras haber estado en contacto con una enfermera — también cubana — que anteriormente había sido contagiada de coronavirus. Con un total de 204 contagios, 9 muertes y 111 recuperados, en las últimas 24 horas — y contando a los médicos cubanos — se reportaron nueve nuevos casos, entre los cuales también destacan dos en el estado Miranda y uno en Táchira. Sin embargo, el presidente interino del país, Juan Guaidó, anunció su apoyo por los médicos y trabajadores de la salud, quienes, en los próximos tres meses, recibirán un bono de USD $100.

En Colombia, donde se han evidenciado 3.233 casos con 144 muertes y 550 recuperados, están a tan solo 11 días de culminar la cuarentena. Sin embargo, según el ministro de salud, Fernando Ruiz, en varias regiones del país cafetero, se registraron incrementos tanto de contagios como de muertes, y declaró que es muy probable que el confinamiento social nacional de extienda hasta el 27 de abril. No obstante, Ruiz resaltó que hay la necesidad de establecer nuevos lineamientos con una posible apertura gradual:

“No podemos tener una sociedad permanentemente cerrada. Colombia optó por un modelo de cuarentena en el que tenemos parte de la economía funcionando: servicios públicos, agrícola, alimentos, transportes, servicios médicos y domicilios. Ese porcentaje de la economía sustenta lo básico. Pero una sociedad no se puede mantener permanentemente cerrada”.

En el viejo continente, Alemania es uno de los más recientes países en declararse vencedora en la guerra contra el COVID-19 y se une a países como Dinamarca, Chequia y Austria en cuanto a la culminación del confinamiento social — aunque la cuarentena se acabará gradualmente. El ministro de salud alemán, Jens Spahn, declaró hoy que el coronavirus en su país está “bajo control” y que la nación ahora se dedicará a ayudar a sus socios europeos, tales como España, Italia y Francia:

“Somos conscientes y tenemos comprensión de la situación por la que están atravesando España, Italia y Francia porque estoy en contacto permanente con mis colegas europeos. Cuando estalló el brote de coronavirus no sabíamos cómo evolucionaría la pandemia en nuestro país ni hasta dónde podía soportar nuestro sistema de salud. Ahora podremos hacerles una oferta y ver qué necesidades tienen”.

Cualquier ayuda que ofrezca Alemania a sus vecinos europeos será bienvenida, especialmente por España, quienes, en las últimas 24 horas, reportaron 585 nuevas muertes por el COVID-19, y además, se evidenciaron 3.120 nuevos casos. El situación se tornó aún más tensa cuando, el director de Alertas y Emergencias, Fernando Simón (ya recuperado del COVID-19), declaró que llevar un conteo eficiente de las cifras es una tarea “muy difícil” y que las cifras de los últimos 34 días pudieran no incluir todas las muertes y contagios, mas reveló que se ha modificado el sistema de conteo por las discrepancias con esa autonomía.

En Italia, donde también se evidenciaron 525 fallecidos en las últimas 24 horas, el gobierno de Giuseppe Conte se prepara para levantar la cuarentena gradualmente y así activar el motor económico. En Lombardia, la región más afectada por el virus y curiosamente, la más industrial de la república, se tomarán medidas drásticas para activar el regreso a clases y también el regreso al trabajo y se cree que se acortarán las jornadas laborales y que se limitará los días de trabajo por semana a cuatro o incluso tres. Sin embargo, el levantamiento de la cuarentena y la activación de la economía no son, para una gran parte de la población, la prioridad y aseguran que Italia no está preparada para levantar las restricciones: es un dilema que divide al país que ya estaba polarizado socialmente antes de la pandemia.

En Bélgica, la primera ministro Sophie Wilmès, prolongó las restricciones de movimiento en el país hasta el 3 de mayo, luego de que el país superara la cifra de los 5.000 muertes. En las últimas 24 horas, se registraron 1.329 nuevos casos con 306 fallecidos, para un total de 36.138 casos con 5.163 decesos y 7.961 recuperados. En el Reino Unido, sin embargo, la situación es aún más critica, ya que, en las últimas 24 horas, se evidenciaron 5.599 nuevos casos y 847 fallecidos, para un total de 108.692 casos positivos y 14.576 muertes. En cuanto a los recuperados, medios locales reportaron que las cifras son tan bajas que el gobierno esconde los números para evitar escrutinio público, a tal punto que ahora ni siquiera salen en las estadificas oficiales. La cantidad de fallecidos y contagiados está incrementado tanto que la nación se convertirá en el más grande laboratorio para la vacuna del COVID-19, luego de que el laboratorio Recovery trial reclutara a más de 5.000 pacientes para iniciar las pruebas y encontrar una vacuna.

En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, anunció que compartirá una guía con su gabinete y con los gobernadores del país norteamericano para reactivar la economía, aun cuando la cantidad de casos incrementa desenfrenadamente: en las últimas 24 horas, se registraron 3.508 contagios con 754 muertes, para un total de 681.078 casos, con 35.371 fallecidos y 58.101 recuperados. Y pese a que varios países de Europa y el mundo se preparan para acabar con la cuarentena de forma regular — intentando aprender a vivir con el coronavirus — las autoridades gubernamentales de Australia consideran que el confinamiento social deberá acabar en poco más de un año, para poder tener una pequeña oportunidad de acabar con el COVID-19.

Y mientras que China actualiza la cantidad de personas que fallecieron a causa del COVID-19 en Wuhan, el epicentro de la pandemia global, a 3.869 fatalidades — 50% más de las que inicialmente se habían anunciado — Japón anunció que combatirá el COVID-19 dando a todas las familias USD $900 mensuales. Adicionalmente, la ONU advirtió que más de 300.000 personas en África podrían morir a causa del coronavirus, y aseveró que la pandemia cobrará las vidas de los niños más pobres y vulnerables.

