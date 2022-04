Consumir hongos alucinógenos causa parálisis corporal en ciertas personas

Cuando se trata del consumo de hongos alucinógenos, los efectos pueden ser viajes psicodélicos, que abarcan desde experiencias que cambian la vida para mejor, hasta voladas que es mejor olvidar. Uno de los efectos del segundo grupo parece ser la pérdida de la capacidad de movimiento, un fenómeno que no ha sido debidamente documentado en la literatura científica, pero un número creciente de informes anecdóticos sugieren que personas de todo el mundo están sufriendo una condición conocida como Wood Lover’s Paralysis o “parálisis de los amantes de la madera” después de ingerir ciertas especies de hongos mágicos, tal como explica Insider.

El efecto incluso se ha vuelto tan común que los psiconautas ahora se refieren a él simplemente como WLP en los foros en línea. Un rápido vistazo a algunas experiencias revela viajes psicodélicos desgarradores de usuarios que se quedaron tan conmocionados que literalmente perdieron el control de sus extremidades, cuerpos y caras. “Estaba ocupado jugando cuando, de repente, ya no podía pulsar los botones para jugar, seguido de una visión muy borrosa”, escribió un usuario. “No podía realizar ajustes sencillos en mi equipo de acampada (tirar de la cuerda tensora de una lona) porque mis músculos abdominales se aflojaban tras menos de 1 segundo de cualquier esfuerzo”, añade otro.

Publicidad

“Intenté beber y no pude mantener el agua en la boca: los labios se aflojaron. Luego intenté comer una barrita de proteínas y me baboseé por la misma razón: los labios no se cerraban”, continúa el aterrador relato. Afortunadamente, estos síntomas desaparecen en 24 horas, aunque es bastante alarmante que los científicos no tengan ni idea de qué causa esta pérdida de control motor. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la WLP suele ser producida por especies de hongos que crecen en la madera, como la Psilocybe cyanescens y la Psilocybe azurescens.

Según un investigador, el efecto es temporal pero debe tomarse en serio. El Dr. Simon Beck, que realizó un estudio sobre los consumidores de setas en Australia, afirma que hay personas que se han quedado en el campo durante la noche porque han perdido el uso de las piernas. Beck también dice que no se sabe por qué, pero no todos los que comen las mismas setas obtienen WLP. Al igual que el Delta 8 y otras formas de THC afectan a los individuos de forma diferente, las setas cultivadas en madera parecen hacer lo mismo.

Como dijo Beck, la WLP debería tomarse en serio, pero al mismo tiempo parece poco frecuente. Al igual que con el THC, el alcohol o cualquier tipo de sustancia que altere tu estado de ánimo, es importante ser intencional para reducir el daño. Así que, ni que decir tiene, no tomes setas y conduzcas una carretilla elevadora o vayas de excursión al medio del bosque. Hay buenas razones para legalizar los hongos mágicos, entre ellas los beneficios potenciales para el tratamiento de enfermedades mentales como la depresión, el TEPT y la ansiedad. También se ha demostrado que las setas disminuyen el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?