Conoce a Juanita Grillz, la firma de culto que crea arte subversivo para dientes y mandíbulas

Si bien la comunidad del hip-hop se ha encargado de popularizarlas desde la década de los 80 con grillz (o parrillas dentales) llenas de diamantes, la moda de decorar los dientes existe desde hace al menos hace tres milenios, cuando los etruscos decoraban sus mandíbulas con alambre de oro, y las tribus mayas hacían en los dientes diminutas aperturas donde colocaban piedras preciosas. Después de casi 3000 años la tendencia no solo le pertenece al rap, sino que figuras desde Madonna hasta Kim Kardashian (cuándo no) las usan, y los accesorios siguen creciendo y cambiando.

“Hasta hace poco, los caninos de oro y las grills estaban en la cima de la moda, como si los dientes estuvieran cubiertos flecos a lo largo de su contorno”, dice el joyero Adrien Flores, creador de Juanita Grillz, que desde hace un buen tiempo se ha encargado de hacer de estos accesorios algo un poco más disruptivo, extravagante y fuera de lo común. Según cuenta, los nuevos modelos se crean muy rápidamente, tienen formas, colores y materiales completamente distintos.

Lo mejor, claro, es que hay un mercado muy interesado en sus productos: la personalización tiene una gran demanda, lo que indica que la creatividad y la extravagancia tienen un espacio, ya sea de forma permanente, o durante algunas horas los fines de semana. Las piezas pueden ser removibles o fijas, y las primeras pueden ser hechas por un joyero sin la ayuda de los técnicos dentales. Por lo general toma unos 15 minutos en hacerse el molde y una media hora más en corregirse, y entonces comienza el trabajo creativo y técnico con el metal. De allí el tiempo que toma el proceso es cuestión de habilidad e imaginación.

“Las parrillas se han convertido en joyas hechas a la medida que todo el mundo puede usar”, dice Flores. Con sede en Bruselas, Adrien diseña una amplia variedad de parrillas, que van desde marcos adornados con esferas de neón hasta intrincadas piezas de alambre. Estudió inicialmente en Villa Arson, en el sur de Francia, y su paso de joyero común a la fabricación de grills personalizados fue algo que surgió de forma “completamente inesperada y no estaba planeado en absoluto”.

Un día, Adrien necesitaba hacer un diente de metal para una de sus esculturas en la escuela, y se dio cuenta de que no tenía ni los materiales ni los conocimientos para lograrlo. Entonces conoció a un técnico dental y después de trabajar juntos, Adrien se dio cuenta de que en el laboratorio del técnico había todo lo necesario para hacer una parrilla. “Intentamos hacer una, y funcionó de inmediato. Me enseñó lo necesario para hacer parrillas y me ofreció muchas herramientas esenciales para empezar. Me dio la energía que necesitaba para comenzar este nuevo proyecto”.

Tal como explica en una entrevista a Dazed, Adrien se decidió a montar un estudio con su hermano, y poco después encontraron clientes como Yung Beef y Cecile Serres. El proyecto terminó llamándose Juanita Grillz, inspirado por el nombre dado a una antigua momia que fue descubierta en Arequipa, Perú, el país del padre de Adrien. “Era una niña que había sido preservada por el hielo en la cima del volcán Ampato. Era una Inca, y su cuerpo fue encontrado rodeado de figuras y joyas. Cuando vi esta momia en Arequipa hace unos años me conmovió mucho”. Ahora, el diseñador tiene una marca de culto en Instagram, donde comparte diseños así como su proceso.

“A lo largo de los años, hemos visto incrustaciones de piedras directamente en los dientes de ancestros en América Latina. También vemos algunas tribus en Asia y África donde cortan sus dientes en punta o los dientes pintados de negro que usan las Geishas. Todas estas transformaciones son parte de un criterio de belleza creado específicamente por una tribu o una población y su cultura. También ayuda a identificar una clase social”.

Flores dice que se inspira en directores como David Cronenberg y David Lynch, quienes “muestran el cuerpo en formas que no estamos acostumbrados a ver”, y además porque el diseñador quiere agregar su simbolismo a los dientes, pues para él, la tendencia tiene raíces más profundas: es muy probable que el deseo de decorar nuestros dientes sea dictado por nuestro subconsciente.

“Los dientes simbolizan agresión, estatus social, salud y la originalidad. Muchos tenían curvas complejas y no tenían suficientes dientes blancos, demasiado pequeños o demasiado grandes”, dice. Pero parece que estos complejos están desapareciendo finalmente, pues los dientes de hoy son de nuevo un área de orgullo y expresión.

“Los dientes son el tejido más duro de nuestro cuerpo. Es una especie de tarjeta de identidad implantada en nosotros. Así es como la medicina forense reconoce la identidad de alguien cuando el cuerpo se ha quemado. Cuando piensas en ello, es una parte muy extraña de nuestro cuerpo. Parece extraña para el resto de nuestra composición. Bueno, quiero decir, tiene esmalte. Ya es una obra de arte. Creo que eso es lo que siempre me ha fascinado”.

Y si bien es cierto que esta tendencia esté sujeta a las mismas reglas que todas las demás, que van y vienen, quizás es la primera vez en la historia que la joyería dental se toma tan en serio: los dientes se están convirtiendo en un área de innovación en la joyería. Según Adrien, las joyas dentales serán tan comunes como los anillos o los collares. ¿Te atreves a llevar una de sus piezas?

