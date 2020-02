Conoce a Frederik Heyman, el artista que creó el mundo futurista del nuevo single de Arca

Si pudiéramos definir en una palabra el trabajo de Frederik Heyman sería mezclado, porque cuando uno revisa su Instagram uno observa que son muchos los factores que entran en juego cada vez que desarrolla una propuesta artística y la vemos plasmada en cualquier formato: fotografía, video, exposición.

Su aproximación al mundo la hace desde un mismo punto de vista, lo que varía es la forma en la que la presenta, que sea cual sea, tiende a ser un ambiente digital alterado. En cada imagen todos los elementos y acciones diseñadas cuidadosamente y definidas por adelantado. Esto lo vemos reflejado tanto en sus trabajos asignados como en sus proyectos personales.

Para sus trabajos más comerciales, Frederik ha logrado desarrollar un estilo tan marcado en sus propuestas, que a pesar de que debe responder a ciertos lineamientos que le son dados, su arte se mantiene puro gracias al factor surrealista de su firma en las obras, resaltando el poder de la imagen ante todo. Prueba de esto son las imágenes del nuevo sencillo de Arca, @@@@@.

Heyman se inició dentro del mundo de la moda y de las artes cuando se graduó de la Academia Real de las Artes de Antwerp tras haber culminado sus estudios de fotografía. Para ese momento tenía una visión bastante particular de la industria de la moda, pero que con el tiempo cambió una vez que conoció todo lo que eso conlleva, así lo admitió en una entrevista para The Word en 2012.

“Tengo una perspectiva diferente ahora, estoy mucho más interesado en el trabajo colaborativo. He encontrado maneras de mantener mi ego bajo control, no me sentía cómodo asumiendo compromisos, pero representa un reto hacer algo creativo y aún así complacer al cliente. Hay algo emocionante en ello y ahora que conozco mucho más de moda, tras haber tenido experiencia dentro del campo. La gente no me veía como un fotógrafo de moda y una parte de mi quería demostrarlo, usando mi propio vocabulario”.