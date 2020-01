China advierte de que la capacidad de contagio del coronavirus se hace más fuerte

Más de dos mil personas han sido contagiadas con el coronavirus, la contagiosa influenza que se originó en Wuhan, China, y que ha terminado con la vida de 56 personas. Hoy, las autoridades sanitarias del país asiático revelaron información que preocupa aún más a la colectividad; la capacidad de contagio se hace cada vez más fuerte.

Ma Xiaowei, ministro de Sanidad de China, dio una rueda de prensa en Pekín, donde reconoció que se sabe muy poco del nuevo coronavirus 2019-nCoV. No obstante, manifestó que hasta el momento, los científicos no han detectado indicios claros de mutación — aunque no lo descartan en el futuro — y han comenzado ya a desarrollar una vacuna.

AHORA La OMS cambio de “Moderado” a “Alto” la posibilidad de propagación internacional del Corona Viruspic.twitter.com/RMbMcr8sNK — ABC (@ABCfilmaciones) January 27, 2020

Martes 28/1 Así lucen las desiertas calles de la capital de China…

Datos actualizados dan cuenta de

82 muertos

2900 infectados

56 Millones en cuarentena.. pic.twitter.com/A1vt9E3AzK — ABC (@ABCfilmaciones) January 27, 2020

Entre tanto, Fu Gao, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, explicó que el coronavirus, a diferencia de otros virus, sí se puede contagiar durante el periodo de incubación, de aproximadamente 14 días, lo cual facilita a los científicos a identificarlo antes de que sea demasiado tarde.

“Los seres humanos nos adaptamos a los virus y enfermamos menos. Ellos también se adaptan a nosotros”.

El Ejecutivo chino continúa con su lucha para controlar la epidemia, y entre las medidas que han tomado se encuentra la exención de las vacaciones escolares hasta el 3 de febrero, y la regulación del uso del transporte, además de la eliminación de los encuentros masivos en público.

Hasta el momento, el virus se ha extendido a 12 países en cuatro continentes: Estados Unidos, Canadá, Francia, Australia, Nepal, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Tailandia, Malasia, Singapur y Vietnam, que suman más de una treintena de casos. Tokio anunció este domingo que había detectado un nuevo caso, el cuarto en su territorio.

