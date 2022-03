Chile: Corte ordenó a YouTuber eliminar video con insultos homofóbicos a activistas LGTBIQ+

Una corte chilena ordenó esta semana a una YouTuber a bajar un vídeo publicado por ella, y en donde insultaba e injuriaba a les activistas del Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) por impulsar la derogación del artículo 365 del Código Penal, el cual establece una edad de consentimiento sexual para jóvenes solo en razón de su orientación sexual. En el clip del canal de YouTube Pluma Blanca Pacifista por Chile, una mujer instalada al frente de la sede de Movilh gritaba que sus dirigentes eran pedófilos y que transmitían enfermedades.

Natalia Nils Valderrama Céspedes, la persona detrás del canal y del video, señalaba en el clip que “el Movilh no es de homosexuales, es de pedófilos, no es una sede de homosexuales, ni representa a la comunidad homosexual, se lo dice una lesbiana que está hablando. Esta sede protege pedófilos que hace tiempo se asociaron con una organización internacional que pretende legalizar la pedofilia cuestión que se va debatir mañana en el Congreso de Chile”, dijo.

Corte de Santiago ordenó eliminar de YouTube video con expresiones injuriosas contra integrantes del Movilh https://t.co/X0pS201q7m pic.twitter.com/3tfWat5XKD — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 28, 2022

Tras la denuncia, la Tercera Sala Corte de Apelaciones de Santiago ordenó por 2 votos contra 1 a que el vídeo fuese eliminado de la plataforma. Los votantes a favor fueron el presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Cristóbal Mera Muñoz y la abogada integrante, Paola Herrera Fuenzalida, mientras que la ministra suplente, Andrea Diaz-Muñoz Bagolini, se manifestó en contra.

La sentencia reza que aunque la persona acusada tiene “todo el derecho a oponerse a la derogación del artículo 365 del Código Penal y de publicar opiniones sobre el tema, no puede, a través de un medio como YouTube, proferir expresiones que claramente afectan la honra de los dirigentes e integrantes del MOVILH, en cuanto personas naturales, pues, entonces, su actuar se torna en un mero insulto, que la judicatura no debe ni puede tolerar, toda vez que con tal doctrina se institucionaliza una suerte de derecho a la injuria que el ordenamiento jurídico no contempla y no lo puede contemplar”.

La vocera de Movilh, Javiera Zúñiga, sostuvo que valoraba la decisión, pues “ninguna persona puede ser insultada, injuriada u humillada por su orientación sexual o identidad de género y/o porque lucha contra la homo/transfobia. Este es el segundo fallo que en Chile establece que la libertad de expresión tiene como límite los discursos de odio. El primero, lo ganamos en 2015 al autodenominado ‘pastor’ Javier Soto“.

