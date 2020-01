Britney Spears tendrá su primera muestra de arte en una galería francesa

Si bien todos conocemos a Britney Spears como una de las reinas del pop, lo cierto es que la artista norteamericana también tiene otras aficiones como la pintura, y hoy tenemos la noticia de que la obra Spears será presentada en una exposición individual por primera vez en una galería contemporánea en el suroeste de Francia este sábado 18 de enero.

El anuncio fue hecho por la Galerie Sympa — el lugar en donde se celebrará la exposición — esta semana a través de Instagram, con un post en donde podíamos ver el infame cuadro de flores de la superestrella pintado en 2017. “Estamos encantados de anunciar que inauguraremos la primera exposición individual de @britneyspears”, dijeron.

Aunque por lo que vemos solo se ha publicado una cantidad limitada de información sobre la exposición, pero hay algunas cosas que sabemos con certeza: la muestra se llamará Sometimes you just gotta play!!!!! y estará abierta “hasta el fin del mundo”. El título hace referencia al video que Britney publicó en Instagram cuando mostró su destreza artística, pintando en un caballete en el exterior de su casa.

Fue entonces cuando supimos que Britney era tanto una artista con talento como una artista dinámica y apasionada. La pintura exacta de flores multicolores que aparecía en ese post se vendió más tarde por USD $ 10.000 en una subasta de caridad en Las Vegas — las ganancias se destinaron a ayudar a las víctimas del tiroteo ocurrido en el Festival de la Cosecha de la Ruta 91, que había ocurrido un mes antes.

La imagen también fue utilizada recientemente por la Galerie Sympa para anunciar el próximo show, así que es más que probable que los asistentes puedan ver la famosa pieza en persona, pero se desconoce si la propia estrella estará presente en la galería.

Los dejamos con el anuncio de la exposición de la primera muestra individual de Britney Spears a continuación, y si quieres más detalles, te invitamos a visitar el website de la Galerie Sympa.

