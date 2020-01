Björk podría regresar al cine como parte de la próxima película de Robert Eggers

Después de The Witch y The Lighthouse, Robert Eggers se ha convertido en uno de los directores más solicitados de hoy en día: Eggers se ha hecho conocido por su meticulosa atención a los detalles históricos, por lo que no es sorprendente escuchar que el escritor-director ya está trabajando en su próximo proyecto, una epopeya histórica ambientada en el siglo X que llevará como nombre The Northman.

Collider informa que la película tiene un guión escrito por Eggers y el novelista islandés Sjón. El productor de The Witch de Eggers, Lars Knudsen, también está involucrado. Al parecer laproducción está ambientada en Islandia a principios del siglo X, y el guión se centra en un príncipe nórdico que emprende una misión de venganza tras el asesinato de su padre.

Alexander Skarsgård está en conversaciones para interpretar al príncipe, mientras que otros miembros del elenco que son el hermano de Alexander y el favorito de It, Bill Skarsgård, así como Nicole Kidman, Willem Dafoe y Anya Taylor-Joy. Sin embargo, una de las integrantes más destacadas del elenco podría ser Björk, quien interpretaría un papel secundario.

De confirmarse la noticia, la película marcaría el regreso oficial de Björk al cine, pues la vimos por última vez en el drama musical Dancer in the Dark de Lars von Trier en el año 2000, que le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Mientras tanto, estaremos atentos a más detalles y mantendremos los dedos cruzados.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?