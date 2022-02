Billie Eilish lanza indirecta a Travis Scott mientras ayuda a un fan en un concierto

Billie Eilish es conocida por tener una conexión especialmente profunda con sus fans, un rasgo que es naturalmente más visible durante sus shows en vivo. Así que no es de extrañar que la gira Happier Than Ever de Eilish, que comenzó hace menos de una semana, ya esté siendo noticia por cómo la artista ha priorizado la seguridad de sus fans.

Según TMZ, la cantante detuvo su espectáculo en Atlanta el pasado sábado 5 de febrero, después de que se diera cuenta de que un fan tenía dificultades para respirar. La joven, de 20 años, habría pedido que se detuviera la música y luego solicitó ayuda al equipo del escenario y ofreció un inhalador a la persona que lo necesitaba. En un vídeo grabado en el evento, se la ve dando instrucciones al personal y al público sobre los cuidados del fan: “Chicos, denle un poco de tiempo. No se amontonen”.

Después de que llegara la ayuda, Eilish aparentemente apuntó un comentario velado a Travis Scott, que ha sido objeto de críticas por seguir actuando a pesar de una avalancha de gente que se volvió mortal en el Festival Astroworld del año pasado. Diez asistentes murieron, mientras que innumerables más resultaron heridos.

“Espero a que la gente esté bien antes de seguir”, dijo Eilish a la multitud en su show del sábado. Según los informes, el público aplaudió con fuerza tras su comentario.

Esta no es la primera vez que Billie Eilish pausa una actuación para asegurarse de que sus fans estaban a salvo. En un vídeo publicado en 2018, la cantante detiene su exitoso single Ocean Eyes para dar agua a alguien que estaba a punto de desmayarse. En otro, tomado en un espectáculo en Milán, Eilish chequea cómo se encuentra un fan desmayado antes de continuar con su espectáculo.

