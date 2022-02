“Bad Vegan”: La historia de la “Fugitiva Vegana” de NYC llega a Netflix con un alucinante tráiler

A un lado, estafador del Tinder, que hay nuevos criminales bajo los focos en Netflix, y el tráiler de su documental incluye frases como: “¿Sabes lo del traje de carne?”. No, esa cita no está relacionada con el icónico vestido de Lady Gaga en los MTV Video Music Awards. Es solo uno de los muchos momentos que nos hacen levantar las cejas viendo el tráiler oficial de la última docuserie de crímenes reales de Netflix, llamada Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives., que llegará el próximo mes a la plataforma. La serie gira en torno al extraño caso de Sarma Melngailis, que pasó de ser una afamada propietaria de restaurantes veganos a una criminal conocida como la “Fugitiva Vegana”. Como revela el adelanto, Melngailis saltó a la fama como la mujer que estaba detrás del local neoyorquino Pure Food and Wine, que en su día fue reconocido como “el mejor restaurante crudivegano del mundo”.

Sin embargo, todo empezó a cambiar en 2011, cuando Melngailis conoció a un hombre llamado Shane Fox, que aseguraba que podía hacer realidad todos sus sueños — desde ampliar su imperio gastronómico hasta hacer inmortal a su perro — si obedecía todas sus órdenes. Así que la mujer empezó a canalizar los fondos de su restaurante y de sus empleados hacia él, hasta que la pareja se vio obligada a fugarse. ¿Su irónica perdición? Un cargo realizado con el nombre real de Fox, Anthony Strangis, por una pizza de Domino’s. Sabes que una historia es salvaje cuando un traje de carne no es la parte más extraña de ella.

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives. está dirigida por Chris Smith y se estrena el 16 de marzo en Netflix. Dale un vistazo al tráiler oficial a continuación.

