“Bacurau”: Llega el trailer del western sangriento y psicodélico de Kleber Mendonça Filho que sacudió a Cannes

El año pasado, el aclamado director brasileño Kleber Mendonça Filho dejó a muchos boquiabiertos cuando presentó su nueva película Bacurau en el circuito de festivales: los fans de sus dramas moderados y realistas Aquarius y Neighboring Sounds pensaron que verían algo similar con su nuevo filme, tal vez con un matiz más occidental ya que la película está ambientada en el Brasil rural. Pero este no fue el caso.

Si lo dudan, vamos a darle un vistazo a la sinopsis oficial:

“Dentro de unos años… Bacurau, un pequeño pueblo del sertão brasileño, llorará la pérdida de su matriarca, Carmelita, que vivió hasta los 94 años. Días después, sus habitantes notan que su aldea ha desaparecido literalmente de la mayoría de los mapas, y un dron con forma de OVNI comienza a volar sobre ellos. Hay fuerzas que quieren expulsarlos de sus hogares, y pronto, en un giro inesperado, una banda de mercenarios armados llega a la ciudad asesinando a los habitantes uno por uno. Se produce un feroz enfrentamiento cuando los habitantes de la ciudad deciden combatir a los villanos forasteros, uniéndose por cualquier medio necesario para proteger y mantener su remota comunidad”.

Aunque el trailer de Bacurau no explica completamente todas las locuras que suceden en la película y que mezclan géneros como el western, la acción, la comedia y la ciencia ficción con un poco de surrealismo y psicodelia, el metraje nos da una idea de lo que podemos esperar. Según la crítica, Bacurau, no es una película típica y no merece un típico trailer.

La película está protagonizada por Sônia Braga, Udo Kier, Karine Teles, Bárbara Colen, Thomas Aquino y Silvero Pereira. Fue un éxito en el Festival de Cannes del año pasado, ganando el Premio del Jurado (empatando con Les Misérables) y fue además, nominada para la Palma de Oro, que terminó ganando Parasite, de Bong Joon-Ho.

Bacurau se estrena el próximo 6 de marzo, y no puedes dejar de verla, en especial después de darle un vistazo a este demente trailer.

