Australia: Bomberos continúan enfrentando propagación de incendios pese a las fuertes lluvias

Después de semanas de devastadores incendios forestales que acabaron con la vida de 28 personas y alrededor de un billón de animales — además de haber causado la destrucción de 10 millones de hectáreas de arboles — la lluvia finalmente arribó a muchas de las zonas afectadas de New South Wales y Victoria, en Australia.

Sin embargo, esto no quiere decir que el país está fuera de peligro; aún se evidencian zonas donde se registran incendios forestales que podrían propagarse aún más. De hecho, se registraron 80 nuevos incendios en New South Wales y 18 en Victoria. Cabe destacar que muchas de estas llamas alcanzan hasta 70 metros de altura, y por ende, son devastadoras tanto para el medio ambiente como para los seres humanos y los animales.

Australia got a bit of rain and someone captured this photo…it says so much 💜 pic.twitter.com/IEtSrYBhDG — The Great & Terrible OZ! (@AussieGuy) January 14, 2020

The weather in Australia is completely mad right now; we’ve been shrouded in smoke from the disastrous fires in NSW and Vic for the past few days, the temperature has been mid to high 30’s and now, this afternoon, we’re drenched by torrential rain and thunderstorms. https://t.co/HHDSv0T4mD — Jane Moore (@janemmoore) January 15, 2020

Dancing in The Rain!

Australia is seeing rain around the country, bringing some help to Firefighters that have been battling the bushfires, even though there hasn’t been enough rain yet to put out all the fires.#RainDance#FireFighters#ThursdayThoughts pic.twitter.com/AmMU647t8V — ~Marietta (@MariettaDaviz) January 16, 2020

En total, cayeron alrededor de 50 mililitros de lluvia en varias de las zonas afectadas. Las regiones perjudicadas por el fuego del Valle Nevado y la costa sur de New South Wales, y el Este de Gippsland, al igual que el noreste de Victoria, recibieron hasta 15 mililitros de lluvia entre el miércoles y jueves, mientras que las tormentas eléctricas severas causaron inundaciones en Melbourne.

Voceros del Servicio de Bomberos Rurales y la Autoridad de Bomberos del País, aseguraron que las lluvias no fueron suficientes para acabar con todos los incendios. “Desafortunadamente tuvo un impacto mínimo en la supresión de la actividad de incendios en el este y noreste de Victoria”, afirmó uno de los portavoces. “Aunque esta lluvia no extinguirá todos los incendios, ciertamente contribuirá en gran medida a la contención”.

These guys are happy – 6 month old calves feeling #rain for the first time @ABCRural pic.twitter.com/95JoCJJvMk — Eliza Goetze (@elizagoetze) January 16, 2020

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K — NSW RFS (@NSWRFS) January 16, 2020

Unbelievable – after the smoke haze that has engulfed our city some parts of Melbourne have received a month’s worth of rain in half an hour this afternoon @9NewsMelb pic.twitter.com/0klFgaQgRG — Jo Hall (@Jo_Hall9) January 15, 2020

Se pronostica más lluvias para hoy y el viernes, con un total de 10 mililitros en Albury, ubicado cerca de los incendios en Snowy Valley, en New South Wales. Para hoy también se esperan 10 mililitros en Omeo, ubicado en East Gippsland.

Adicionalmente, se pronosticaron hasta 15 mililitros de lluvia en Perisher Valley en Snowy Valley y entre 10 y 15 mililitros para la costa sur de New South Wales. También se han emitido severas advertencias de tormentas eléctricas para casi todo el este de New South Wales. En Victoria, se emitió una advertencia de tormenta eléctrica para Corryong, cerca del incendio transfronterizo del noreste, uno de los complejos de incendios forestales más grandes del país.

