Así se ve el primer drop de la colección Yeezy Gap Engineered By Balenciaga

Hace algunos meses, cuando el rapero, diseñador y creativo en general Kanye West (aka Ye) empezó a vestirse de pies a cabeza con Balenciaga casi exclusivamente, sus fans empezaron a sospechar que se avecinaba algo grande. Y no se equivocaron: en una publicación en Instagram en enero, West compartió un fragmento de lo que parecía ser un contrato legal que confirmaba una colaboración entre Yeezy, Gap y Balenciaga, lo que inmediatamente puso a Internet y a los hypebeasts de todo el mundo en alerta, y hoy finalmente vemos de qué se trata todo con el anuncio del primer drop de Yeezy Gap Engineered By Balenciaga.

Gap indicó que el nuevo proyecto saldrá a la venta bajo el nombre de Yeezy Gap Engineered By Balenciaga, como un “lanzamiento único en su género [que] ve cómo la visión sin igual de Ye reúne al diseñador más influyente de su generación, Demna [Gvasalia, director creativo de Balenciaga], con la icónica marca estadounidense Gap”. Este proyecto marca el siguiente paso en el acuerdo de 10 años de West con Gap, que comenzó en 2020, pero que hasta ahora solo ha visto unos pocos artículos lanzados bajo la marca Yeezy Gap (que, naturalmente, se agotaron inmediatamente).

Hasta hoy, teníamos muy poca idea de lo que iba a suponer Yeezy Gap Engineered By Balenciaga, ya que Ye y Demna solo aludían vagamente a una combinación de sus visiones creativas y al “minimalismo urbano”. Sin embargo, después de haber visto las primeras piezas de la colaboración, ya todo tiene sentido. Hoy llegó el Drop 1, compuesto por ocho prendas que “reflejan siluetas atemporales traducidas a través de la lente de la visión compartida de Ye y Demna sobre el diseño utilitario”. La colección es predominantemente negra e incluye sudaderas con capucha, camisetas, pantalones deportivos y una chaqueta desgastada con jeans a juego.

La marca también reveló otras piezas que se lanzarán a finales de este año, incluyendo nuevas combinaciones de colores, prendas de vestir exteriores, un mono y una mochila, aunque todavía no se sabe si habrá zapatos o accesorios en la colección. El primer lanzamiento de Yeezy Gap Engineered By Balenciaga ya está disponible a partir de hoy 23 de febrero. Sin embargo, la fecha exacta de la segunda, y de cualquier otro posible lanzamiento, sigue siendo un secreto.

Dado el deseo de Demna de “crear moda utilitaria para todos” y la mención de Yeezy a la importancia de “crear un producto increíble al alcance de todo el mundo en todo momento”, teníamos grandes esperanzas en una colección relativamente asequible y en la fabulosidad de Balenciaga a precios de Gap. Sin embargo, la primera entrega de Yeezy Gap Engineered By Balenciaga no fue tan barata como los fans esperaban. En el extremo más bajo del espectro se encuentran las camisetas con el logotipo, que empiezan a costar USD $120, y llegan hasta los USD $440 por una chaqueta de jean, así que no tenemos ninguna duda de que las próximas ofertas de ropa superarán con creces esa cifra.

