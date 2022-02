Así se ve el parque temático de Studio Ghibli, que finalmente abre sus puertas este año

Luego de años de espera (y pandemia de por medio) parece que el esperado parque temático de Studio Ghibli ya tiene fecha de apertura: el 1° de noviembre de 2022, el parque dedicado a las películas de Studio Ghibli abrirá sus puertas a los visitantes. El famoso estudio hizo el anuncio a través de Twitter y nos dio también la página oficial del parque:

The opening day of the Ghibli Park was announced today. pic.twitter.com/01vhPGuJgq Publicidad — スタジオジブリ STUDIO GHIBLI (@JP_GHIBLI) January 27, 2022

El parque contará con cinco áreas temáticas inspiradas en las películas de Hayao Miyazaki: la Colina de la Juventud, el Gran Almacén de Ghibli, la Aldea de Mononoke, el Valle de las Brujas y el Bosque de Dondoko. La Colina de la Juventud servirá de entrada al parque, con una torre de observación amarilla que hará las veces de puerta principal. La zona mostrará la tienda de antigüedades de Whisper of the Heart, con curiosidades inspiradas en el siglo XIX de películas como Laputa: Castle in the Sky y Howl’s Moving Castle. La Colina de la Juventud también contará con una mini versión de la Oficina del Gato de la película The Cat Returns.

Uno de los dibujos conceptuales del Parque de Studio Ghibli. Fotografía: Studio Ghibli

La segunda zona, el Gran Almacén de Ghibli, será un recinto interior con tiendas, restaurantes, una sala de exposiciones y un pequeño teatro. La zona contará con una recreación del jardín del cielo de Laputa: Castle in the Sky, junto con una reproducción del dirigible de la película suspendido del techo. El Gran Almacén de Ghibli también contará con una zona de juegos inspirada en My Neighbor Totoro, con un Catbus incluido. También habrá una zona interactiva con objetos de gran tamaño para que los visitantes puedan experimentar el mundo de la pequeña Arrietty.

La tercera zona, el Bosque Dondoko, contará con la casa de Satsuki y Mei de My Neighbor Totoro. La visión de Miyazaki se aleja de los parques temáticos tradicionales, ya que busca una experiencia de inmersión sin que se produzcan incesantes oportunidades de comercialización. El parque temático contará con paseos y atracciones, pero no se esperan montañas rusas masivas. Siguiendo la tradición de Miyazaki, el parque se centrará en el entorno natural. El propio Miyazaki insistió en que no se cortaran árboles para la construcción del parque.

Uno de los dibujos conceptuales del Parque de Studio Ghibli. Fotografía: Studio Ghibli Uno de los dibujos conceptuales del Parque de Studio Ghibli. Fotografía: Studio Ghibli

Se espera que las dos últimas secciones, el Valle de las Brujas y la Aldea de Mononoke, se inauguren en 2024. El Pueblo de Mononoke incluirá una recreación real de Tatara-ba, el pueblo de hierro que aparece en Princess Mononoke. Los planes para el Valle de las Brujas incluyen una réplica a gran escala de Howl’s Moving Castle. El parque temático está situado en el Parque Conmemorativo de la Expo 2005 de Aichi, cerca de Nagoya, en el centro de Japón, y a tres horas en tren de Tokio. Se espera que el parque reciba alrededor de un millón de visitantes al año durante los primeros años, y 1,8 millones anuales una vez que esté terminado.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?